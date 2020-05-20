Простой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой

Как легко приготовить спаржу - рецепт / Главред

Ведущая Нового канала Юлия Панкова щедро объяснила, как выбирать свежую и такую полезную спаржу и готовить из нее непревзойденные блюда.

Если кто еще не в курсе - свежая спаржа – один из гастрономических символов весны, но ее срок жизни крайне короткий. Она начинается в апреле, а заканчивается в середине июня. Поэтому и насладиться этим продуктом надо максимально.

Так что найти свежую спаржу - почти то же самое, что и найти четырехлистный клевер. Вот только, спаржа кошмар какая полезная, а готовить ее очень просто.

Мудрить с ней не стоит. Самое главное, что нужно вытащить из спаржевого букета – хруст, а также не перебить вкус свежий спаржи лишними ингредиентами", – рассказывает Юля Новому.

Главное - запомнить, что выбирать спаржу нужно не по внешнему виду, а по хрусту. Юлия Панкова говорит что, если веточка в руках звонко ломается, значит, спаржа свежая, надо брать. А если сгибается, оставьте на прилавке – она долго лежала.

Юля делится с вами рецептом запеченной спаржи в беконе, который она готовит чаще всего. Собственно, там растение остается в неизменном виде

Спаржа в беконе / Новый канал

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Спаржа в беконе - ингредиенты:

500 г – молодой спаржи

200 г – бекона

100 г – тертого пармезана

Процесс приготовления:

Спаржа в беконе / Новый Канал

Спаржу промойте и обрежьте толстые, жесткие концы. Заверните в бекон и выложите на предварительно смазанный растительным маслом противень. Запекайте 15-20 минут. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.

Не исключено, что к спарже с беконом Вам захочется пожарить вкусной картошечки. Рецепт прилагается.

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