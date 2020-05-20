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Простой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой

20 мая 2020, 12:41

Заканчивается весна, и накануне лета предлагаем рецепт очень полезного блюда из спаржи, рецепт которого советует ведуща Ревизора Юлия Панкова.

Спаржа
Как легко приготовить спаржу - рецепт / Главред

Ведущая Нового канала Юлия Панкова щедро объяснила, как выбирать свежую и такую полезную спаржу и готовить из нее непревзойденные блюда.

Если кто еще не в курсе - свежая спаржа – один из гастрономических символов весны, но ее срок жизни крайне короткий. Она начинается в апреле, а заканчивается в середине июня. Поэтому и насладиться этим продуктом надо максимально.

Так что найти свежую спаржу -  почти то же самое, что и найти четырехлистный клевер. Вот только, спаржа кошмар какая полезная,  а готовить ее очень просто.

Мудрить с ней не стоит. Самое главное, что нужно вытащить из спаржевого букета – хруст, а также не перебить вкус свежий спаржи лишними ингредиентами", – рассказывает Юля Новому.

Главное - запомнить, что выбирать спаржу нужно не по внешнему виду, а по хрусту. Юлия Панкова говорит что, если веточка в руках звонко ломается, значит, спаржа свежая, надо брать. А если сгибается, оставьте на прилавке – она долго лежала.

Юля делится с вами рецептом запеченной спаржи в беконе, который она готовит чаще всего. Собственно, там растение остается в неизменном виде

Спаржа
Спаржа в беконе / Новый канал

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Спаржа в беконе - ингредиенты:

  • 500 г – молодой спаржи
  • 200 г – бекона
  • 100 г – тертого пармезана

Процесс приготовления:

Спаржа
Спаржа в беконе / Новый Канал
  1. Спаржу промойте и обрежьте толстые, жесткие концы. Заверните в бекон и выложите на предварительно смазанный растительным маслом противень.
  2. Запекайте 15-20 минут. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.

Не исключено, что к спарже с беконом Вам захочется пожарить вкусной картошечки. Рецепт прилагается.

Напомним, что звезда сериала Первые Ласточки Александр Бегма рассказал Главреду свой тайный рецепт творожной запеканки.

рецепты новости шоу бизнеса Ревизор Ревизор Карантин Новый канал
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