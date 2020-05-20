Простой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой

Заканчивается весна, и накануне лета предлагаем рецепт очень полезного блюда из спаржи, рецепт которого советует ведуща Ревизора Юлия Панкова.
Ведущая Нового канала Юлия Панкова щедро объяснила, как выбирать свежую и такую полезную спаржу и готовить из нее непревзойденные блюда.
Если кто еще не в курсе - свежая спаржа – один из гастрономических символов весны, но ее срок жизни крайне короткий. Она начинается в апреле, а заканчивается в середине июня. Поэтому и насладиться этим продуктом надо максимально.
Так что найти свежую спаржу - почти то же самое, что и найти четырехлистный клевер. Вот только, спаржа кошмар какая полезная, а готовить ее очень просто.
Мудрить с ней не стоит. Самое главное, что нужно вытащить из спаржевого букета – хруст, а также не перебить вкус свежий спаржи лишними ингредиентами", – рассказывает Юля Новому.
Главное - запомнить, что выбирать спаржу нужно не по внешнему виду, а по хрусту. Юлия Панкова говорит что, если веточка в руках звонко ломается, значит, спаржа свежая, надо брать. А если сгибается, оставьте на прилавке – она долго лежала.
Юля делится с вами рецептом запеченной спаржи в беконе, который она готовит чаще всего. Собственно, там растение остается в неизменном виде
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Спаржа в беконе - ингредиенты:
- 500 г – молодой спаржи
- 200 г – бекона
- 100 г – тертого пармезана
Процесс приготовления:
- Спаржу промойте и обрежьте толстые, жесткие концы. Заверните в бекон и выложите на предварительно смазанный растительным маслом противень.
- Запекайте 15-20 минут. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.
Не исключено, что к спарже с беконом Вам захочется пожарить вкусной картошечки. Рецепт прилагается.
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