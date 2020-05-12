Как приготовить жареную картошку правильно: самый вкусный рецепт

Жареный картофель можно приготовить с луком, беконом и солеными огурцами / Скриншот

Телеведущий Руслан Сеничкин рассказал, как жарить картошку правильно, и поделился самым вкусным рецептом этого блюда.

Для приготовления блюда понадобится картофель (сорт славянка, фермер или лидер), бекон, лук, маринованные или соленые огурцы, говорится в сюжете ТСН.

Картофель нужно нарезать соломкой, бекон – нетолстыми кусочками, а лук – кубиками.

Положите бекон на чистую разогретую сковороду, поджарьте до золотистого цвета и переложите в тарелку. В жир, который отдал бекон, можно добавить немного растительного масла. Потом на разогретую сковороду нужно отправить картофель.

Жарьте картофель сначала на большом огне, а когда он получит золотистую корочку – уменьшите огонь и добавьте лук. Не забывайте помешивать блюдо, только делайте это очень аккуратно, чтобы картофель не поломался.

Солится и перчится жареная картошка за пять минут до конца приготовления.

Когда блюдо будет почти готово, добавьте немного бекона. Также положите в картофель порезанные маринованные или соленые огурцы. Готовое блюдо можно украсить измельченной зеленью.