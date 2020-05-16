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Самая вкусная и творожная запеканка - рецепт от звезды Первых Ласточек

16 мая 2020, 07:10

Александр Бегма умеет не только отлично играть убийцу-психопата, но и вкусно готовить. Как приготовить самую вкусную творожную запеканку легко и быстро - читай на Главреде.

Творожная запеканка рецепт
Творожная запеканка рецепт от Александра Бегмы/ chefmarket.ru

Звезда сериала Первые Ласточки Александр Бегма сыграл настоящего безумного маньяка с уникальным амплуа. Он он продемонстрировал не только актерское матерство. Александр Бегма поделился рецептом блюда, которое придется по вкусу и взрослым, и детям

Запеканка — это один из самых популярных десертов, ведь справиться с ее приготовлением сможет даже человек, далекий от кухни. Как быстро и вкусно приготовить творожную запеканку - учитесь у Александра Бегмы.

Для рецепта творожной запеканки понадобится 2-3 пачки творога, яйца, сахар, изюм и мука. Пускай Ваша фантазия не останавливается.

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Творожная запеканка - ингредиенты:

  • творог (5% жирности) — 600 г;
  • яйцо — 3 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • изюм;
  • ваниль;
  • мука.
Творожная запеканка - рецепт Александра Бегмы
Творожная запеканка - рецепт Александра Бегмы / Пресс-служба

Творожная запеканка - Способ приготовления пошагово:

  1. Взбейте яйца с сахаром при помощи блендера.

  2. Добавьте в емкость творог, немного ванили и чуть-чуть муки. Снова взбейте ингредиенты блендером, чтобы получилась однородная масса.

  3. Всыпьте изюм по вкусу и перемешайте, чтобы он равномерно распределился.

  4. Смажьте маслом форму и переложите в нее подготовленную массу.

  5. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

  6. Дайте запеканке остыть, после чего подавайте со сметаной, сгущенным молоком, сливками или вареньем.

Александр Бегма
Александр Бегма / Пресс-служба

Приятного аппетита!

Перед тем как есть десерт - творожную запеканку, возможно, Вам захочется пожарить вкусной картошечки?

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