Самая вкусная и творожная запеканка - рецепт от звезды Первых Ласточек

Александр Бегма умеет не только отлично играть убийцу-психопата, но и вкусно готовить. Как приготовить самую вкусную творожную запеканку легко и быстро - читай на Главреде.
Звезда сериала Первые Ласточки Александр Бегма сыграл настоящего безумного маньяка с уникальным амплуа. Он он продемонстрировал не только актерское матерство. Александр Бегма поделился рецептом блюда, которое придется по вкусу и взрослым, и детям
Запеканка — это один из самых популярных десертов, ведь справиться с ее приготовлением сможет даже человек, далекий от кухни. Как быстро и вкусно приготовить творожную запеканку - учитесь у Александра Бегмы.
Для рецепта творожной запеканки понадобится 2-3 пачки творога, яйца, сахар, изюм и мука. Пускай Ваша фантазия не останавливается.
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Творожная запеканка - ингредиенты:
- творог (5% жирности) — 600 г;
- яйцо — 3 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- изюм;
- ваниль;
- мука.
Творожная запеканка - Способ приготовления пошагово:
Взбейте яйца с сахаром при помощи блендера.
Добавьте в емкость творог, немного ванили и чуть-чуть муки. Снова взбейте ингредиенты блендером, чтобы получилась однородная масса.
Всыпьте изюм по вкусу и перемешайте, чтобы он равномерно распределился.
Смажьте маслом форму и переложите в нее подготовленную массу.
Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
Дайте запеканке остыть, после чего подавайте со сметаной, сгущенным молоком, сливками или вареньем.
Приятного аппетита!
Перед тем как есть десерт - творожную запеканку, возможно, Вам захочется пожарить вкусной картошечки?