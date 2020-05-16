Самая вкусная и творожная запеканка - рецепт от звезды Первых Ласточек

Творожная запеканка рецепт от Александра Бегмы/ chefmarket.ru

Звезда сериала Первые Ласточки Александр Бегма сыграл настоящего безумного маньяка с уникальным амплуа. Он он продемонстрировал не только актерское матерство. Александр Бегма поделился рецептом блюда, которое придется по вкусу и взрослым, и детям

Запеканка — это один из самых популярных десертов, ведь справиться с ее приготовлением сможет даже человек, далекий от кухни. Как быстро и вкусно приготовить творожную запеканку - учитесь у Александра Бегмы.

Для рецепта творожной запеканки понадобится 2-3 пачки творога, яйца, сахар, изюм и мука. Пускай Ваша фантазия не останавливается.

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Творожная запеканка - ингредиенты:

творог (5% жирности) — 600 г;

яйцо — 3 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

изюм;

ваниль;

мука.

Творожная запеканка - рецепт Александра Бегмы / Пресс-служба

Творожная запеканка - Способ приготовления пошагово:

Взбейте яйца с сахаром при помощи блендера. Добавьте в емкость творог, немного ванили и чуть-чуть муки. Снова взбейте ингредиенты блендером, чтобы получилась однородная масса. Всыпьте изюм по вкусу и перемешайте, чтобы он равномерно распределился. Смажьте маслом форму и переложите в нее подготовленную массу. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Дайте запеканке остыть, после чего подавайте со сметаной, сгущенным молоком, сливками или вареньем.

Александр Бегма / Пресс-служба

Приятного аппетита!

Перед тем как есть десерт - творожную запеканку, возможно, Вам захочется пожарить вкусной картошечки?