День друзей 2020: Юлия Панкова рассказала, как воспринимает дружбу

Юлия Панкова / Instagram

Международный день друзей 2020 празднуют 9 июня. У каждого человека найдется хотя бы один друг, который является надежной опорой в различных жизненных ситуациях. Кстати, дружбу двух можно считать идеальной, поскольку она самая прочная и длительная. Ведущая программы Ревизор, которую снимает Новый канал Юлия Панкова рассказала интересные истории со своими подругами.

"В дружбе я ценю верность и поддержку. Важно, чтобы друзья не подстраивали меня под себя, а воспринимали такой, как есть. Считаю, что дружба – это история на долгие годы. Конечно, если кто-то один не будет воспринимать ее, как просто интерес", – рассказала она Главреду.Читайте такжеДень друзей 2020: какой сегодня праздник 9 июня и как поздравлять

В дружбе нужно понять, когда нуждаются в твоей советы, а когда лучше "отойти".

"Очень люблю свою подругу Юлю. Да, мы с ней тезки. Дружим со студенческих лет. Помню, как во время учебы мы помогали друг другу. Как-то я не подготовилась к экзамену. Но совсем не растерялась. Вставила в ухо наушник и позвонила подруге, чтобы она продиктовала мне ответы из учебника", - вспомнила телеведущая Ревизора.

Юлия Панкова / Instagram

Девушка говорит, что во время экзамена преподавательница все же поймала ее "на горячем".

"Она спросила, что там такое говорит в моем ухе. Я онемела и покраснела. Собралась и ответила, что ничего. Тогда за экзамен получила тройку и пришлось его пересдавать", – с улыбкой рассказывает Юля.

Юля рассказывает, что с подругой Настей она попала в не менее стрессовую ситуацию.

"Мы летели из Грузии. Наш самолет долго не мог приземлиться в аэропорту. Признаюсь, я уже немного начинала нервничать. А вот моя находчивая подруга в это время объясняла, как необходимо группироваться во время экстремальной ситуации. Ее истории меня совсем не успокаивали, а наоборот, заставляли больше волноваться. Хорошо, что за двадцать минут наш самолет благополучно приземлился", - вспомнила она.

Напомним, Юля Панкова близко принимает проблемы людей, работая журналистом, но это заставило ее больше работать по своей профессии.

Кстати, новый сезон Ревизора с Юлей Панковой, который снимает Новый Канал, выйдет уже осенью 2020 года.