Дмитрий Комаров рассказал, как делал предложение Александре Кучеренко

Дима Комаров и Александра Кучеренко / Instagram

Телеведущий, журналист и блогер Дмитрий Комаров сделал своей будущей жене предложение так, чтобы она не смогла отказаться.

Дима Комаров сделал предложение Александре Кучеренко в воздухе во время полета, рассказал телеведущий в Instagram.

"Недавно вспоминали с Александрой Кучеренко, как ярко и насыщенно пролетел год семейной жизни. А еще – как я делал предложение)) Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах – не мой стиль. Надо экстремальнее. Как у начинающего авиатора, у меня много товарищей-пилотов, для которых не проблема по дружбе устроить полет хоть на реактивном самолете с высшим пилотажем. Поэтому я решил, что предложение любимой сделаю в прямом смысле слова – на высоте", - рассказал Дима.

Он не долго думая связался со своими друзьями, и все устроил, хоть это было сложнее из-за того, что отношения держались в тайне.

Читайте такжеАлександра Кучеренко: что известно о жене Димы Комарова"Наши отношения мы тогда держали в секрете. И вот я звоню своему товарищу Сереже Никифорову, у которого в центре Киева вертодром. Серега и обучает студентов, и продает вертолеты, и сам летает, и катает. Мне нужна была именно его помощь. "Сережа, мне нужно 40 минут красивого полета, а потом зависнуть в шикарном месте. Только, плиз, причину не спрашивай", - спросил я по телефону. "Жду в любой день, когда будет погода. Причину не спрашиваю", - ответил Сережа)", - пишет Комаров.

Когда "коварный" план телеведущего был готов, оставалось только доставить на место главную героиню происходящего.

Александра Кучеренко / Instagram

"В тот день я сказал Саше, что мы едем гулять. Когда подвел ее к вертолету – это был шок, потому что раньше Саша на вертолете не летала. Сережа спросил одно: куда сажаем девушку - на переднее или заднее сидение. И вот тут мои планы чуть не поломались. Я-то хотел вручить кольцо без свидетелей, на заднем сидении. Но при этом, сто раз летав на вертолете во время экспедиций, знал: с переднего вид совершенно другой. Особенно в новеньком Robinson 66 с панорамной кабиной. Отзываю Сережу в сторону и прошу: "Давай сначала Сашу посадим впереди, пролетим над Днепром вдоль Киева, покружимся над Межигорьем, развернемся над Киевским морем, вернемся и сядем. А потом сразу пересадим Сашу назад и снова взлетим. Надо зависнуть в самой красивой точке с видом на Лавру, Печерск, Днепр и весь Киев. И повисеть минутку. Ок? Только причину не спрашивай")) Сережа улыбнулся… Мы фантастически полетали. Саша думала, что полет окончен, но вдруг я подаю ей руку и прошу сесть сзади. Взлетаем снова. Над мостом Патона, подобрав идеальный вид, Сережа зависает и подает мне сигнал. Чтобы пилот ничего не слышал, убираю гарнитуру. Шум двигателя. Разговаривать невозможно. Я без слов достаю из кармана кольцо и показываю Саше, взглядом спросив – да? Что было дальше - вы знаете", - признался телеведущий.

Напомним, Дима Комаров уже рассказывал, как они с женой коммуницируют во время их длительных расставаний из-за съемок шоу Мир Наизнанку.