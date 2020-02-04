"Внутри екает": Дима Комаров ответил на самый популярный вопрос

Дима Комаров / 1+1

Ведущий шоу Мир Наизнанку Дима Комаров устал от постоянно одного и того же вопроса, и решил публично раскрыть самую интригующая правду года.

Дима Комаров рассказал о своем браке с Александрой Кучеренко.

Дима Комаров признался, что после вопросов и Китае и коронавирусе, самый популярный на интервью - о том, как теперь работать женатым. Чтобы избежать постоянных вопросов, ведущий Дима Комаров сам рассказал о том, как прошли съемки первого сезона Мира Наизнанку, когда дома ждет жена.

"Раньше, еще холостяком, я смело уезжал на 4 месяца и больше. Сейчас практически весь полугодовой период съемок мы с женой регулярно виделись. Спасибо нашему партнеру, авиакомпании Turkish airlines, бортами которых мы летали туда-сюда с лета до нового года. Именно под "крыльями любви" Turkish Airlines, как мы негласно с женой назвали эту авиакомпанию, ко мне в Китай или ближайшие к нему точки несколько раз прилетала Саша, а я летал к ней.Читайте такжеМир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 29-01-2020 У нас даже появились приобретенные рефлексы: как только мы заходим на борт Turkish – что-то внутри приятно ёкает, потому что именно с этими самолетами у нас связаны самые приятные воспоминания в жизни: медовый месяц, семейные путешествия и конечно же отсутствие долгой разлуки во время экспедиций", - сказал Дима.

Он признался, что после женитьбы стал строить командировки так, чтобы мы виделись чаще. Комаров сказал, что первый раз жена приехала к нему через месяц после начала съемок. Потом, еще через месяц, на 5 дней они встретились в Таиланде, где провели невероятное путешествие "дикарем" по северу, на границе с Бирмой и Лаосом.

Дима Комаров и Александра Кучеренко / Instagram

"Потом я прилетел ко дню рождения Саши и побыл пару недель на работе, проконтролировал процесс обработки китайского материала и подготовки выпусков. Оператор Саша Дмитриев тоже побыл с семье", - объясняет ведущий.

По этой же причине он прилетал домой на пару недель еще через месяц. А на Новый год Александра прибыла в Сингапур.

"Крылья любви существуют, вот в чем наш секрет борьбы с долгой разлукой во время экспедиций)Есть много профессий, связанных с долгими командировками: моряки дальнего плавания, летчики, дальнобойщики, машинисты, путешественники)) Но для настоящей любви это не преграда. Согласны?", - резюмирует Дима Комаров.

Ранее Александра Кучеренко рассказала, как переживает расставание с мужем, пока он на съемках