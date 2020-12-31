Дмитрий Комаров с женой трогательно поздравили с наступающим Новым годом

Дима Комаров и Александра Кучеренко / Instagram

Дима Комаров рассказал, что специально сделал перерыв в своих путешествиях перед Новым годом, чтобы провести время с женой и отметить праздник в процессе перезагрузки.

Дима Комаров поздравил всех с Новым годом и подвел свои итоги уходящего 2020 года. На фото они с женой Александрой Кучеренко позируют на пляже с морем за спиной, однако с нарядной новогодней елкой перед собой.

"Спасибо, 2020-й, ты меня многому научил, многое заставил переосмыслить, переформатировать, перезагрузить. Ты был непростой для всех людей планете. Большинству из нас поставил на пути сложнейшие испытания, а просто испытания - всем без исключения. Но я провожаю тебя с благодарностью и словами "спасибо за то, что ты был". Без тебя не было бы 2021, и все мы не смогли бы загадать желания в сегодняшнюю ночь. Дружно встречаем 2021 и просим, чтобы он подарил нам с вами как можно больше любви. Во всех отношениях, пониманиях, проявлениях и сферах жизни. Чтобы всё, что происходит в нашей жизни, было с любовью. Чтобы с любовью просыпаться и улыбаться. Просто потому, что настал новый день, и я его проживу. С любовью идти на любимую работу. С любовью заниматься любимыми хобби. С любовью приходить к самым любимым, близким и дорогим, многократно увеличивая концентрацию любви в пространстве", - желает Дима Комаров.

Дима Комаров сделал несколько дельных советов по поводу борьбы с негативом, и напомнил о карантине.

"Хочется ощущать вокруг только любовь и позитив. И вообще не хочется негатива и агрессии. Да, в такие периоды негатив объясним. Но с ним ещё хуже. Давайте чаще улыбаться друг другу, пусть даже на лице медицинская маска. Улыбка и любовь видны через нее. По глазам. Давайте протягивать руку, если кому-то рядом нужна помощь. Не проходить мимо. Не ругаться и не ссориться. Вообще не обращать внимание на мелочи типа царапины на экране телефона или порвавшейся одежды. Не реагировать на злые комментарий в соцсетях и не писать их. И еще 1001 мелочь. Люди часто расстраиваются по мелочам, а ссорятся по пустякам. А потом об этом жалеют", - напомнил он.

Комаров подчеркнул, что нет ничего важнее здоровья и жизни.

"Этот год особенно явно проявил давно известную истину - нет ничего важнее здоровья и жизни. Все остальное вообще не важно. Вообще. Но почему то, чтобы понять эту простую истину, нужны серьезные испытания - такие, как в 2020. Крепкого здоровья всем! И уверенности в том, что все будет хорошо. Особенно, если рядом близкие люди. Берегите их и не ссорьтесь", - советует ведущий.

Напомним, утром шоу Сніданок з 1+1 уже провел Новогодний выпуск и уходит на каникулы.