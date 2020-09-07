Дмитрий Танкович высказался о Танцах со звездами после вылета

Дмитрий Танкович / 1+1

Украинский телеведущий белорусского происхождения Дмитрий Танкович покинул шоу Танцы со звездами на втором эфире - сразу, как начали выгонять пары.

Когда огласили результаты, телеведущий поблагодарил за участие и пожелал коллегам удачи, а на следующий день опубликовал большой текст в своем Instagram, где обратился к поклонникам и рассказал о своих чувствах.

"Танцы со звездами получились, как отпуск. Ты думаешь, что он будет длиться долго, а тут "бац" две недели, и снова возвращаешься к привычной жизни.))) Но я рад, что это приключение случилось в моей жизни. Спасибо моей партнерше Илоне Гвоздевой. Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентябряМне кажется, что у тебя получилось научить краба хоть немного, но танцевать))). Спасибо команде Танцы 1+1. С вами комфортно и легко. Спасибо Дима Варан за мои ноги и Ксении Горб за ответы на мои странные вопросы. Спасибо нашему админу Мари)) Ну и, конечно, хочу поблагодарить всех, кто голосовал за нашу пару. Отдельное спасибо братикам и сестричкам из Дизель Студио за крутую поддержку))) и моим девочкам Ольге Николаевне и Александре Дмитриевне)))", - написал он.

На шоу Танцы со звездами 2020 Дмитрий Танкович танцевал с беременной Илоной Гвоздевой, и во втором эфире они исполнили фокстрот под песню Фрэнка Синатры New York, New York.

Танці з зірками 2020 2 выпуск смотреть онлайн - Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева:

Напомним, что все новые выпуски шоу Танці з зірками 2020 выходят на 1+1 по воскресеньях в 21-00.