Танці з зірками 2020 2 выпуск онлайн: кто первым покинул шоу

Танці з зірками 2020 - кто ушел во 2 выпуске / 1+1

Второй выпуск 4 сезона Танці з зірками 20120 вышел в эфир 6 сентября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 14 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Ольга Фреймут, Сергей Мельник и Арам Арзуманян с партнерами приготовили свои танцы.

Итоги 2 выпуска Танці з зірками 2020

Танці з зірками 2020 - 2 выпуск результаты / 1+1

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентября

Сергей Мельник и Аделина Дели а также Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева попали в зону риска.

В третий эфир прошли Сергей Мельник и Аделина Дели, а Дмитрий Танкович покидает шоу.

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.