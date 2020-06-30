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Dr Dre разводится с Николь Янг

Американский репер Доктор Дре разводится с матерью своих детей после 24 лет брака.

30 июня 2020, 12:27
Dr. Dre
Dr. Dre разводится после 24 года брака / Instagram

Знаменитый американский репер Dr. Dre, который недавно прилетал в Украину на концерт Квартала 95, разводится с женой после 24 лет брака

Документы на расторжение подала его супруга Николь Янг, пишет TMZ.

55-летний рэпер и создатель бренда и наушников Beats Electronics должен делить с женой 800 миллионов долларов.

Пара женилась в далеком 1996 году, то есть прожила 24 года совместной жизни. К сожалению, или к счастью, тогда не было так популярно составлять брачные договоры, так что Dre придется делиться и своей частью от Aftermath Entertainment, и многим другим.

Рэпер уже нанял влиятельного адвоката.

У пары двое детей - Труф и Трули.

Напомним, что Джефф Безос развелся в 2019 году после 25 лет брака - у него также были неуточненные вопросы с брачным контрактом - в итоге его экс-жена получила 39 млрд долларов в том числе четверть пакета акций Amazon, которым располагал Безос.

Ранее стало известно, что Эмма Робертс беременна в первый раз - от нового парня с которым встречается год.

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