УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Адвокат Ефремова опроверг слухи о завершении расследования

У Михаила Ефремова утверждают, что расследование ДТП продолжается, и актеру до сих пор не предъявили обвинения.

6 июля 2020, 13:04
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг слухи о том, что расследование ДТП завершено, и потерпевшие готовятся ознакомится с делом.

Эльман Пашаев утверждает, что все факты будут выясняться еще около недели, а обвинение Михаилу Ефремову до сих пор не предъявлены. Об этом пишет ТАСС.

"Нет, не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе", - сказал он.

Эльман Пашаев проинформировал, что Ефремову еще не предъявлено обвинение в окончательной редакции, именно эта процедура означает завершение следствия.

"Нам пока не объявили об окончании следственных действий. Обвинение в окончательной редакции также не предъявлено", - пояснил он.Читайте такжеСын Ефремова признался в употреблении стимуляторов

Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил, что расследование находится на завершающей стадии.

"О завершении следственных действий должны объявить обвиняемому и потерпевшим, которые затем приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру", - сказали правоохранители.

Александр Добровинский уже сообщил, что они приступят к ознакомлению с материалами дела на следующей неделе, но дата пока не подтверждена.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен. На подушке безопасности точно находится ДНК Михаила Ефремова.

Ранее появились новые слухи о политической основе дела против Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Адвокат Ефремова опроверг слухи о завершении расследования». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:17
В СНБО выбрали второй государственный язык для Украины
13:15
Ослабление карантина в Киеве с 6 июля: что будет разрешено
13:10
Танці з зірками 2020 - назвали имя первого судьи проекта Видео
13:04
Адвокат Ефремова опроверг слухи о завершении расследования
12:56
Путин не пойдет войной на Украину: политолог объяснил, почему вторжения из Крыма не будет Видео
12:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июля: кто встретит свою вторую половину
12:54
Разровняют бульдозерами: в Киеве протестуют из-за закрытия легендарного книжного рынка
12:51
В Украине с 1 июля выросли платежки за газ: стало известно, кто заплатит больше
12:51
Беременность по неделям: как развивается ребенок
12:25
Atlas Weekend запускает диванное шоу Atlas Memories
12:25
Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных
12:16
В США отказываются от знака ОК, его называют расистским символом превосходства белых Видео
12:14
Зеленский знал об угрозе коронавируса еще в январе - Данилов Видео
11:56
"Коронавирус раскочегарился": эксперт назвала сроки второй волны Covid-19 Видео
11:49
Игорь Крутой отменил фестиваль Новая волна 2020
11:33
Китай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемия
11:28
В МИД назвали сроки возвращения домой задержанных в Греции украинцев Видео
11:07
Киеву разрешили ослабить карантин
11:05
Голенькая Наоми Кэмпбелл в метро свела с ума поклонников
10:52
Тесса Томпсон высказалась в поддержку LGBTQIA
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять