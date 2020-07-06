Адвокат Ефремова опроверг слухи о завершении расследования

Михаил Ефремов / УНИАН

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг слухи о том, что расследование ДТП завершено, и потерпевшие готовятся ознакомится с делом.

Эльман Пашаев утверждает, что все факты будут выясняться еще около недели, а обвинение Михаилу Ефремову до сих пор не предъявлены. Об этом пишет ТАСС.

"Нет, не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе", - сказал он.

Эльман Пашаев проинформировал, что Ефремову еще не предъявлено обвинение в окончательной редакции, именно эта процедура означает завершение следствия.

"Нам пока не объявили об окончании следственных действий. Обвинение в окончательной редакции также не предъявлено", - пояснил он.Читайте такжеСын Ефремова признался в употреблении стимуляторов

Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил, что расследование находится на завершающей стадии.

"О завершении следственных действий должны объявить обвиняемому и потерпевшим, которые затем приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру", - сказали правоохранители.

Александр Добровинский уже сообщил, что они приступят к ознакомлению с материалами дела на следующей неделе, но дата пока не подтверждена.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен. На подушке безопасности точно находится ДНК Михаила Ефремова.

Ранее появились новые слухи о политической основе дела против Михаила Ефремова.