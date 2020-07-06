"Срок будет": Ефремова посадят по политическим мотивам

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, после чего признал вину и "сел" на домашний арест. Ефремов сделал заявление, что он "клоун", и все его политические стихи проплаченные.

Журналистка Ксения Собчак утверждает, что этот вариант не прошел, и Михаила Ефремова все равно осудят и дадут срок. Об этом она пишет в своем Telegram.

"Мои источники говорят ,что этого адвоката взяли потому ,что он пообещал "решить вопрос с АП ,чтобы Мишу не посадили". Якобы для этого надо сказать вот всю эту х*рь про Путина и платные стишки", - пишет Собчак.

После подобного оправдания Михаил Ефремов снова "не признал" свою вину, чем вызвал бурю негодования и язвительную реакцию Александра Добровинского.

"А теперь он приходит и говорит : "вопрос решить не удалось. Позиция власти - срок будет", - добавила Собчак.

Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. 9 июня его посадили под домашний арест на 2 месяца до 9 августа.

3 июля адвокат Михаила Ефремова объявил, что актер не признает свою вину в смертельном ДТП, из-за которого умер Сергей Захаров.