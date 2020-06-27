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"Я клоун": Михаил Ефремов сделал политическое заявление об Украине

Михаил Ефремов обратился к украинским СМИ из-за своей аварии и Путина.

27 июня 2020, 20:35
Ефремов
Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов публично высказался по поводу теории, что его обвинения политизированы.

Ефремов через своего адвоката Эльмана Пашаева заявил, что к нему обращались украинские СМИ по поводу политизации обвинения против него, и поэтому он решил развеять все слухи об этом. Эльман Пашаев передал заявление Ефремова Московскому Комсомольцу.

Ефремов рассказал о своих политических взглядах, выступленях на канале Гражданин поэт и прокомментировал версии о причинах пьяного ДТП.

Пашаев прокомментировал версию о "политическом заключенном" Ефремове.

"Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", — сказал Пашаев.

Он подчеркнул, что в деле должен разбираться суд.

"Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина", — передал через Пашаева свое заявление Ефремов.

Ефремов также назвал себя клоуном, когда дело зашло о Гражданине Поете. Он уточнил, что делал многое за деньги.

"Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", — процитировал его Пашаев.

Как рассказывает юрист, актер получал оплату за чтение стихов и не задумывался, что это "чей-то инструмент". По словам Ефремова, похожие стихотворения в свое время писали и про других политических деятелей и события.

Напомним, 8 июня вечером в Москве пьяный Михаил Ефремов протаранил авто Сергея Захарова, который в результате ДТП умер в больнице от травм.

Михаила Ефремова арестовали на 3 месяца до 9 августа.

Оказалось, что у него в анализах обнаружили алкоголь и наркотики, поэтому он проходит свидетелем по делу о распространении наркотиков.

Ранее стало известно, сколько зарабатывал Михаил Ефремов до карантина.

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