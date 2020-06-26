Стало известно, сколько зарабатывает Михаил Ефремов

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

56-летний Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП, в котором умер Сергей Захаров. Теперь он под домашним арестом на время суда, и не работает, но говорят, что у него должно хватить средств для обеспечения семьи и детей, даже когда его осудят.

Издание КП.ру опубликовало материал, в котором приблизительно посчитали доходы и состояние Ефремова.

"Миша редко отказывался от работы, потому что трудоголик", - любит говорить его жена Софья Кругликова.

У Ефремова и Кругликовой трое несовершеннолетних детей школьников, и еще у него трое детей от других браков. Но по словам всех знакомых Ефремова, он очень любит всех своих детей и им помогает.

Издание утверждает, что всех своих взрослых детей обеспечил недвижимостью в столице. Ефремов детей очень любит, поэтому и свадьбы организовывал, и жилье Никите и Коле купил, а Анну-Марию поселил в квартиру, которая досталась ему по наследству от мамы.

Кстати, свою прошлую квартиру он отдал сыну, сам приехал в нынешнюю, а его жена с детьми еще в марте самоизолировались в Подмосковье – в загородном доме.

"Ефремов щедрый, тратил легко. Жила семья в достатке. Друзьям и знакомым помогал, поэтому сбережений больших нет, конечно. Но никто не распродает недвижимость. В Юрмале дома остаются – это любимое место отдыха Софьи с детьми. Миша туда любит приезжать – для его астмы воздух там подходящий. Адвокатов двух ему сразу же подруга их семьи посоветовала и позвонила, наняла – это ее знакомые, обращались сразу к ним, и они сразу же согласились. Если возникнет необходимость в деньгах, то у Миши достаточно друзей", - пишет КП со ссылкой на таинственного друга семьи Ефремова.

Михаил Ефремов последние годы был востребован – снимался в кино и в сериалах, гастролировал со спектаклями, поставил спектакль в Современнике, планировался другой, выступал с моноспектаклями, был востребован на закрытых мероприятиях.

"Доходы артиста с такими активностями в "урожайные годы" могут доходить до 40 – 50 миллионов рублей в год. Гонорары за проекты, которые выйдут в этом году, Михаил Ефремов уже получил", - пишут журналисты.

Напомним, что 8 июня вечером пьяный Михаил Ефремов спровоцировал ДТП, после которого водитель второго авто Сергей Захаров умер в больнице от множества травм и перелома позвоночника.

Суд над Ефремовым начался с 9 июня - его оставили на домашнем аресте до 9 августа, в это время полиция проводит расследования по поводу аварии, и по поводу распространения наркотиков, так как у Ефремова нашли не только алкоголь, но и наркотики в крови.

Ефремов сильно похудел из-за нервов, а на годовщину смерти матери у Михаила Ефремова случился сердечный приступ.