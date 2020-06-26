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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Михаил Ефремов ночью на 26 июня пережил сердечный приступ, чем всполошил всех родных.

26 июня 2020, 12:06
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов пережил сердечный приступ, и отказался вызывать "скорую" на дом.

Ефремов отказался от идеи поехать на могилу матери, сообщает его адвокат Эльман Пашаев изданию MK.ru.

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ. Близкие артиста хотели вызвать "скорую", однако Ефремов "остановил их". Ефремов переживает из-за своего поступка и суда.

К тому же переживаний Ефремову добавила родная дочь Анна-Мария, которая едко прокомментировала решение папа "усыновить" детей погибшего Сергея Захаров.

"Бать, ну куда нам ещё детей", - поинтересовалась она.

Пашаев добавил, что утром состояние актера "немного улучшилось", однако проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня - по информации, он просил разрешить нарушить ему домашний арест ради этого.

Напомним, по решению суда Михаил Ефремов пребывает на домашнем аресте до 8 августа.

8 июня Мизаил Ефремов в алкогольно опьянении врезался в авто Сергея Захарова, который умер от травм в больнице.

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