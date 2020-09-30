Джамала и Pianoбой Эндорфины - премьера нового клипа украинских исполнителей

Украинские культовые музыканты Дмитрий Pianoбой Шуров и Джамала выпустили клип на совместную песню Эндорфины, который снимали в Карпатах.
Ураинские популярные музыканты Pianoбой Дмитрий Шуров и победительница Евровидения Джамала создали совместную песню и записали клип на Эндорфины.
Сингл Эндорфины вышел 11 сентября, а клип появился только 30 сентября. Съемки проходили в Киевской области на территории ландшафтного заповедника Васильковские Карпаты.
Режиссером выступил Максим Коцкий, оператором - Дмитрий Чернявский, ранее работавший с Джамалой над видео "Жалі".
"На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе. Но нет! Наше видео про любовь, дружбу и одиночество.
Мы снимали почти без перерывов с пяти утра до девяти вечера. Это были сложные съемки: было очень холодно, все время нужно было ловить свет... Но в итоге я очень довольна результатом", - говорит Джамала
"Вообще-то я не большой фанат съемок и как такового красивого вижуала. Я аудиал, для меня картинка - вторична. Поэтому я обожаю клипы, в которых меня нет в кадре :) Но в случае с "Эндорфинами" все произошло как-то само собой. Вот я уже в льняном белом костюме иду по полю, а вот кофейный стол превращается в стойку для пианино - и все, меня захватила магия эндорфинов и голоса Джа. Это легкая и очень музыкальная песня: ее надо слушать, сидя на борту яхты. Ну или танцевать под нее с любимым человеком у камина. И да пребудут с нами эндорфины!", - рассказал Шуров про песню.
Jamala & Pianoбой Эндорфины смотреть онлайн клип:
Джамала и Pianoboy Эндорфины - слова и текс песни
Надо таки влюбляться
Что бы как девчонка с огромным ранцем
Бежать по весенним лужам за только придуманным мужем
Надо таки влюбляться
Может влюбиться в работу,
Завтрашний день, субботу
В утренний кофе и ветер,
В небо, В стихи о лете
Надо таки влюбляться
Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен,
Но если влюблён ты
Обеспечен эндорфинами лет так на сто
Если ты хочешь влюбляться
В Аргентину, машину и глянцы
Помни, что можно влюбляться и драться,
Но с любимыми не расставаться
Жизнь это бальные танцы
Сегодня ты джайв, а завтра кружишься в вальсе
Что бы не приземляться
Нужно все время влюбляться
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