Джамала и Pianoбой Эндорфины - премьера нового клипа украинских исполнителей

Эндорфины Pianoбой и Джамала / Пресс-служба

Ураинские популярные музыканты Pianoбой Дмитрий Шуров и победительница Евровидения Джамала создали совместную песню и записали клип на Эндорфины.

Сингл Эндорфины вышел 11 сентября, а клип появился только 30 сентября. Съемки проходили в Киевской области на территории ландшафтного заповедника Васильковские Карпаты.

Режиссером выступил Максим Коцкий, оператором - Дмитрий Чернявский, ранее работавший с Джамалой над видео "Жалі".

"На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе. Но нет! Наше видео про любовь, дружбу и одиночество.

Мы снимали почти без перерывов с пяти утра до девяти вечера. Это были сложные съемки: было очень холодно, все время нужно было ловить свет... Но в итоге я очень довольна результатом", - говорит Джамала

Эндорфины Pianoбой и Джамала / Пресс-служба

"Вообще-то я не большой фанат съемок и как такового красивого вижуала. Я аудиал, для меня картинка - вторична. Поэтому я обожаю клипы, в которых меня нет в кадре :) Но в случае с "Эндорфинами" все произошло как-то само собой. Вот я уже в льняном белом костюме иду по полю, а вот кофейный стол превращается в стойку для пианино - и все, меня захватила магия эндорфинов и голоса Джа. Это легкая и очень музыкальная песня: ее надо слушать, сидя на борту яхты. Ну или танцевать под нее с любимым человеком у камина. И да пребудут с нами эндорфины!", - рассказал Шуров про песню.

Jamala & Pianoбой Эндорфины смотреть онлайн клип:

Джамала и Pianoboy Эндорфины - слова и текс песни

Надо таки влюбляться

Что бы как девчонка с огромным ранцем

Бежать по весенним лужам за только придуманным мужем

Надо таки влюбляться

Может влюбиться в работу,

Завтрашний день, субботу

В утренний кофе и ветер,

В небо, В стихи о лете

Надо таки влюбляться

Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен,

Но если влюблён ты

Обеспечен эндорфинами лет так на сто

Если ты хочешь влюбляться

В Аргентину, машину и глянцы

Помни, что можно влюбляться и драться,

Но с любимыми не расставаться

Жизнь это бальные танцы

Сегодня ты джайв, а завтра кружишься в вальсе

Что бы не приземляться

Нужно все время влюбляться

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