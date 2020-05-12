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Джанлука Вакки станет отцом в первый раз

12 мая 2020, 12:31

Итальянский миллионер Джанлука Вакки, известный благодаря видео с особо горячими танцами, впервые готовится стать отцом.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека ждут ребенка
Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека ждут ребенка / Instagram

52-летний итальянский миллионер Джанлука Вакки и его девушка, 27-летняя модель Шэрон Фонсека публично объявили, что ждут пополнение.

Итальянец записал видео со своей возлюбленной в Instagram специально ко Дню матери.

"Мы с Шэрон ждем ребенка, и она станет матерью, о которой я всегда мечтал", - сказал он в своем видео обращении.

В ролике они сидят с Шэрон перед камерой - пока Джанлука рассказывает свое сообщение на видео, Шэрон засмущалась и нежно обняла его, уткнувшись в плечо.

Джанлука Вакки станет отцом смотреть онлайн видео обращение:

Напомним, Джанлука Вакки стал известен благодаря танцам со своей бывшей девушкой Джоржией Габриэле. 

Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии и вырос в семье владельцев компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов. В 2018 году у него были серьезные проблемы с бизнесом, хоть он и входит в совет директоров и владеет 30% акций, у него оказался незакрытым кредит на десятки миллионов долларов, который чуть не поставил под угрозу банкротства его компанию.

Имея за спиной бизнес, Джанлука большую часть свободного времени занимается путешествиями и работает диджеем на вечеринках, к слову - на своих тоже.

Джанлука Вакки и Джорджия Габриэле - вирусный танец смотреть онлайн:

За последние 5 лет Джанлука Ваки встречался с телеведущей Мелиссой Саттой, актрисой Мишель Родригес и дизайнером Джорджией Габриэле. С Шэрон Фонсеки Джанлука Вакки вместе с 2018 года, но несмотря на беременность, пока что не планировал узаконивать отношения.

Напомним, в мае Руперт Гринт стал отцом в первый раз.

Джанлука Вакки новости шоу бизнеса
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