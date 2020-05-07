Руперт Гринт из Гарри Поттера стал папой в первый раз

Руперт Гринт / Daily Mail

31-летний Руперт Гринт стал отцом новорожденной дочки, которую ему подарила Джорджия Грум.

Впервые информация о пополнении в семье Гринта и Грум появилась у издания RTE.

"Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить рождение их девочки. Мы просим вас уважать их частную жизнь в это особенное время", - говорится в официальном комментарии представителя пары.

Гринт и Грум, которые были вместе с 2011 года, в апреле рассказали фанатам, что ожидают своего первого ребенка.