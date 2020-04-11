Руперт Гринт и Джорджия Гринт станут родителями первый раз

Руперт Гринт / Instagram

31-летний актер Руперт Гринт и его девушка Джорджия Грум ждут ребенка, сообщает Daily Mail.

Девушка Руперта Гринта, известная по фильме Ангус, стринги и поцелуи взасос беременна.

Представитель пары подтвердил новость о беременности актрисы.

Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят не нарушать их право на частную жизнь.

Напомним, Руперт Грин стал известен благодаря роли Рона Уизли - лучшего друга Гарри поттера в экранизации одноименного романа Warner Bros.