Руперт Гринт и Джорджия Гринт станут родителями первый раз

Рон из Гарри Поттера Руперт Гринт впервые станет папой в 32 года.
31-летний актер Руперт Гринт и его девушка Джорджия Грум ждут ребенка, сообщает Daily Mail.
Девушка Руперта Гринта, известная по фильме Ангус, стринги и поцелуи взасос беременна.
Представитель пары подтвердил новость о беременности актрисы.
Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят не нарушать их право на частную жизнь.
Напомним, Руперт Грин стал известен благодаря роли Рона Уизли - лучшего друга Гарри поттера в экранизации одноименного романа Warner Bros.