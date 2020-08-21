Dzidzio презентовал исполнение Гимна Украины с духовым оркестром перед Днем Независимости

Dzidzio - Гимн Украины / Пресс-служба

Dzidzio записал Гимн Украины с Молодежным духовым оркестром, и назначил премьеру перед Днем Независимости.

"Для меня большая честь выполнять Гимн Украины! В это выполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинский во всем мире на победу! Слава Украине!" - комментирует артист.

Впервые перед широкой публикой Михаил Хома (Dzidzio) исполнил Гимн Украины на стадионе Металлист в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва" в октябре 2019 года, чем поразил зрителей на стадионе и взорвал социальные сети одобрительными отзывами. Впоследствии Михаила был избран послом Сборной Украины футболу.

Это вдохновило артиста записать Государственный Гимн Украины. Несколько месяцев назад Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством диригенткы Оксаны Линев начал работать над этим проектом. Работа продолжалась в киевском Доме звукозаписи Украинского радио, единственном месте в Украине, где можно одновременно записать более сотни музыкантов и хористов.

Над проектом работали - Молодежный симфонический оркестр Украины под чутким руководством диригентки Оксаны Линив. Саунд продюсер, записью, сведением и мастерингом занимался Виталий Телезин.

Аранжировка Богдана Решетилова, Виталия Телезина и Назария Гука (Юлик).

Dzidzio записал Гимн Украины с духовым оркестром - слушать онлайн:

Напомним, что телеканал 1+1 приготовил праздничную программу на 24 августа.