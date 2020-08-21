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Суперконцерт и долгожданная премьера: что смотреть на День Независимости на 1+1

21 августа 2020, 10:43

В День Независимости 1+1 подготовил незабываемую программу для зрителей на ТВ, и будет радовать необычными выпусками новостей, концертов и даже премьерой фильма.

Концерт
Концерт на День Независимости / 1+1

К 29-й годовщине Независимости Украины, которую отмечают 24 августа, телеканал 1+1 традиционно подготовил особые премьеры и спецвыпуски Сніданку з 1+1 и ТСН. Однако, кроме этого, вечером состоится показ фильма Віддана, который не успел как следует выйти в кино, так как премьера была незадолго до начала карантина.

Праздничный эфир В День Независимости начнется в 6.30 утра специальным выпуском "Сніданку з 1+1", который будет посвящен тем, кому страна благодарна за этот год. Людям самых разных профессий, каждый из которых в своей сфере является героем - смелым, верным, упорным, бесстрашным врачам, военным, журналистам, пекарям, торговцам, курьерам, аптекарям и другим. В студии будут работать все четверо ведущих - Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, каждый из которых подготовил чувственный сюжет о собственном герое года. Кроме того, зрителей ждут живые выступления популярных артистов, приготовление украинских блюд с Евгением Клопотенко, открытый урок украинского языка с Александром Авраменко и много других сюрпризов.

Сніданок з 1+1
Сніданок з 1+1 / 1+1

К 29-й годовщине Независимости Украины Телевизионная служба новостей канала 1+1 традиционно готовит особый эфир. Во время вечернего выпуска новостей в 19.30 ТСН представляет зрителям новую ультрасовременную студию и проведет с ней первый эфир, посвященный Дню Независимости. А в течение дня в ТСН будут проходить прямые включения из разных городов, в которых корреспонденты расскажут об особенностях празднования Дня Независимости в разных уголках Украины.

Вечером, аккурат в 20.30 на 1+1 выйдет праздничный выпуск-концерт Світського життя с Екатериной Осадчей, которая, кстати, отмечает 15-летие шоу. Зрителей ждут новые и уже знакомые песни звезд украинского шоу-бизнеса, которые будут выступать на сцене под открытым небом - грандиозное музыкальное шоу снимали в ботаническом саду им. Гришко. Программу Світське життя поздравляли яркими выступлениями Тина Кароль, Наталья Могилевская, Олег Винник, MONATIK, Ирина Билык, Оля Полякова, NK, Mozgi, Время и стекло и многие другие. Традиционно на праздник по случаю юбилея программы пришла и Верка Сердючка.

Віддана
Віддана / пресс-служба

Также 24 августа в 23.10 на 1+1 состоится долгожданная телепремьера художественного фильма Віддана, созданного по роману Феликс Австрия Софии Андрухович. В 2014 году произведение признали книгой года BBC. Сюжет ленты разворачивается во второй половине XIX в. в Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Доктор Анґер теряет в пожаре жену, но ему удается спасти двух девушек - родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. Мужчина воспитывает девушек вместе, и они становятся неразлучными. Как сложатся их отношения через 25 лет, зрители увидят в ленте.

Вільна - OST Віддана - Юлия Санина и Тина Кароль смотреть онлайн клип:

Главным саундтреком фильма стала дуэтная песня Вільна в исполнении Тины Кароль и фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной.

новости шоу бизнеса Телеканал 1+1 Світське життя Сніданок з 1+1
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