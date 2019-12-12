Вільна: вышел клип на саундтрек фильма Віддана с Кароль и Саниной

Тина Кароль и Юля Санина Вільна онлайн/ Youtube

Тина Кароль и Юля Санина в невероятной коллаборации создали сделали шедевральную песню и клип на саундтрек украинского фильма Віддана.

"Эта песня - своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей - сильной, талантливой, равной", - рассказывает Тина.

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Дуэт столь разных певиц, Тины и Юлии, стал аллегорией на Адель и Стефу и подчеркнул непростые отношения героинь фильма. Как известно, Тина Кароль - эталон поп-музыки, в то время, как Юлия Санина - солистка Тhe Hardkiss - украинской супер рок-группы.

"Вільна не похожа на творчество Тhe Hardkiss, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то совсем иначе, в чем мы соединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это - часть масштабного проекта. Что выйдет фильм и люди будут иметь дополнительный бэкграунд, который усилит песню, а песня, конечно, по-новому раскроет фильм", - отмечает Юлия.

Над клипом Вільна работала режиссер фильма Віддана Кристина Сиволап, а оператором стал Юрий Король.

Тина Кароль и Юля Санина Вільна смотреть онлайн клип на фильм Віддана:

Напомним, новый украинский фильм Віддана выходит в прокат 16 января 2020.