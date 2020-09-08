Дзидзьо избили и ограбили в центре Киева - появились подробности расследования

Дзидзьо / instagram.com/dzidzio/

Украинский певец, актер, режиссер и сценарист Михаил Хома, который выступает под псевдонимом Дзидзьо, признался, что стал жертвой грабителей в центре Киева.

На Михаила Хому напали рядом с его офисом на выходных, нанесли физические увечья, и ограбили. Теперь полиция раскрыла подробности расследования, пишет ТСН.

Неизвестные применили слезоточивый газ и ограбили известного певца рядом с его офисом. Кроме этого, неизвестные нанесли легкие телесные повреждения после того, как распылили ему в лицо из перцового баллончика. Инцидент произошел ночью недалеко от офиса звезды в Шевченковском районе столицы.

В полиции рассказали, что нападавшие отобрали у Дзидзьо личные вещи, среди которых был и мобильный телефон артиста. Правоохранители уже открыли уголовное дело и пока занимаются установлением всех деталей дела, а виновников ищут по описанию Дзидзьо.

Напомним, что в 2018 году на Дзидзьо напали двое неизвестных иностранца и сильно побили его. Он едва не потерял слух.