В Киеве средь бела дня напали на Дзидзьо: подробности

На Дзидзьо напали в столице / https://www.facebook.com/mykhaylo.khoma.52

На украинского певца Dzidzio (Михаил Хома) напали неизвестные в столице Украины.

Артисту нанесли телесные повреждения, сообщила на своей странице в Facebook представитель артиста Лилия Слюсар.

"Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь", - сообщила Слюсар.

Артиста избили перед утренним эфиром на радиостанции "Хит ФМ" на улице Викентия Хвойки 15/15.

Как позже сообщила "Сегодня" представитель артиста, стало известно имя нападающего.

"Артист находится на месте события, на Хит ФМ, с инцидентом разбирается полиция, его осматривает скорая помощь. Ему нанесены телесные повреждения, ждем, что скажут медики. Этого рейдера, который вместе с какими-то двумя неизвестными напал на Мишу, зовут Михаил Мешков. Со слов Дзидзьо, они начали претензии ему предъявлять и после этого нанесли телесные повреждения", - рассказала Слюсар.

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