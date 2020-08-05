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Ефремов потребовал у суда покарать Добровинского за оскорбления

5 августа 2020, 11:50

Адвокат защиты Александр Добровинский неожиданно прокололся, и нарвался на критику со стороны Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / КиноПоиск

Михаил Ефремов потребовал у Александра Добровинского не называть его свиньей, и попросил суд принять меры по этому поводу.

На суде 5 августа Михаил Ефремов потребовал наказать адвоката защиты за то, то тот "назвал его свиньей", пишет KP.ru

"Хотел бы обратить внимание суда на инсинуации и оскорбления в отношении меня Александра Добровинского. На прошлом заседании он заявил, что я якобы подхрюкивал. Так как я болельщик "Спартака", мне это в общем-то не обидно. Но прошу вынести адвокату замечание. У меня трое несовершеннолетних детей, их дразнят, им обидно", - заявил Михаил Ефремов.

На столь вопиющую несправедливость в адрес актера Михаила Ефремова не смог не отреагировать его адвокат Эльман Пашаев.

"Я прихожу домой к подзащитному, а мне дети говорят: "Почему папу свиньей назвали? Это просто недопустимо! Пусть он сказал это не в зале заседаний, а возле суда, но это показали по телевизору. Дети смотрят!", - поддержал подзащитного адвокат Пашаев.

Напомним, до этого Эльман Пашаев объявил, что у него есть неопровержимые доказательства фальсификации против Михаила Ефремова.

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