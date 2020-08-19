Ефремова срочно эвакуировали - суд заминировали во время заседания

Михаил Ефремов / Lifeshot

В Москве проходит эвакуация здания Пресненского суда, где проходило слушание дела о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым.

Актера Михаила Ефремова вывели из суда и увезли на авто ФСИН, пишет телеграм-канал НеМалахов.

"Михаил Ефремов спокоен как удав. Молитвы благостно действуют на актера", - пишет издание.

В сети уже появилось видео, как из суда вывели Михаила Ефремова. Он действительно остается предельно спокоен, и после "инсульта" попросил у кого-то сигатерку.

"А, сейчас будут с собакой ходить", - говорит он приставам.

Те завели его в отдельный кабинет перед эвакуацией. Кто-то дал ему сигарету, за что актер успел поблагодарить.

Михаила Ефремова эвакуировали из суда:

Ранее в сеть слили фото выписки Михаила Ефремова после госпитализации 11 августа. У Ефремова в диагнозе стоит не инсульт.