Ефремова срочно эвакуировали - суд заминировали во время заседания

Суд, где рассматривают дело Михаила Ефремова, эвакуируют, актера срочно увезли сотрудники ФСИН.
В Москве проходит эвакуация здания Пресненского суда, где проходило слушание дела о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым.
Актера Михаила Ефремова вывели из суда и увезли на авто ФСИН, пишет телеграм-канал НеМалахов.
"Михаил Ефремов спокоен как удав. Молитвы благостно действуют на актера", - пишет издание.
В сети уже появилось видео, как из суда вывели Михаила Ефремова. Он действительно остается предельно спокоен, и после "инсульта" попросил у кого-то сигатерку.
"А, сейчас будут с собакой ходить", - говорит он приставам.
Те завели его в отдельный кабинет перед эвакуацией. Кто-то дал ему сигарету, за что актер успел поблагодарить.
Михаила Ефремова эвакуировали из суда:
Ранее в сеть слили фото выписки Михаила Ефремова после госпитализации 11 августа. У Ефремова в диагнозе стоит не инсульт.