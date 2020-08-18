В сеть слили выписку Ефремова с настоящим диагнозом

Адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева подловили на приукрашивании - в выписке из больницы, которую слили в сеть, указан вовсе не инсульт. Зачем адвокат "привирал" - остается загадкой.
Инсульта у Михаила Ефремова не было, как утверждал ранее его адвокат Эльман Пашаев.
Кто-то слил в СМИ выписку Михаила Ефремова из больницы. Она попала в руки 112 канала.
"В нашем распоряжении оказался выписной эпикриз из больницы", - говорится в сообщении.
В Боткинской больнице артисту поставили диагноз "повторные транзиторные ишемические атаки" (состояние, при котором происходит временное блокирование притока крови к части мозга), а в динамике врачи обозначили, что очаговой неврологической симптоматики нет.
Состояние Ефремова оценивается как удовлетворительное.
Неврологи прокомментировали состояние Ефремова еще раньше, и утверждали, что у него не мог быть инсульт.
"Скорее всего, была транзисторная ишемическая атака, её можно расценивать как проявление инсульта. Иногда она заканчивается гораздо быстрее. Разрешилась вот положительно пока. Это не значит, что он пришёл в норму и чувствует себя хорошо", — предположил изданию LifeshotЮрий Конев, доктор медицинских наук, профессор.
Напомним, что Эльман Пашаев утверждал всем, что у его подопечного Михаила Ефремова инсульт.
Также Михаила Ефремова уже начали подозревать в покупке справке у врачей.