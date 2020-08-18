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В сеть слили выписку Ефремова с настоящим диагнозом

18 августа 2020, 18:11

Адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева подловили на приукрашивании - в выписке из больницы, которую слили в сеть, указан вовсе не инсульт. Зачем адвокат "привирал" - остается загадкой.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Инсульта у Михаила Ефремова не было, как утверждал ранее его адвокат Эльман Пашаев.

Кто-то слил в СМИ выписку Михаила Ефремова из больницы. Она попала в руки 112 канала.

"В нашем распоряжении оказался выписной эпикриз из больницы", - говорится в сообщении.

В Боткинской больнице артисту поставили диагноз "повторные транзиторные ишемические атаки" (состояние, при котором происходит временное блокирование притока крови к части мозга), а в динамике врачи обозначили, что очаговой неврологической симптоматики нет.

Состояние Ефремова оценивается как удовлетворительное.

Неврологи прокомментировали состояние Ефремова еще раньше, и утверждали, что у него не мог быть инсульт.

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"Скорее всего, была транзисторная ишемическая атака, её можно расценивать как проявление инсульта. Иногда она заканчивается гораздо быстрее. Разрешилась вот положительно пока. Это не значит, что он пришёл в норму и чувствует себя хорошо", — предположил изданию LifeshotЮрий Конев, доктор медицинских наук, профессор.

Напомним, что Эльман Пашаев утверждал всем, что у его подопечного Михаила Ефремова инсульт.

Также Михаила Ефремова уже начали подозревать в покупке справке у врачей.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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