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Инсульт, но не точно: Ефремова подозревают в покупке заключения врача

18 августа 2020, 16:14

Михаила Ефремова после сумбурной госпитализации и выписки стали подозревать в покупке справки. Российские СМИ штурмовали суд, пока не получили ответ по диагнозу

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

В суде уточнили диагноз Михаила Ефремова после того, как он выписался из больницы через пару дней после диагноза "Инсульт", о котором раструбил его адвокат.

Михаил Ефремов пропустил заседание суда 17 августа - по просьбе разрешить ему выходить из дома, по состоянию здоровья, а уже утром 18 августа под квартирой его ждали СМИ с вопросами "сколько Вы заплатили врачам, сколько стоит спраавка", и тд.

Суд же отказался называть точный диагноз Ефремова, несмотря на то, что его адвокат Эльман Пашаев уже всем объявил, что это инсульт.

"Точный диагноз актёра оглашён не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать - это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья", - заявила судья журналистам КП.ру.

Напомним, сегодня, 18 августа, в Пресненском суде слушается дело о смертельном ДТП с участием Ефремова - ведутся допросы свидетелей. Потерпевшие запутались в своих показаниях из-за любовницы Сергея Захарова.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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