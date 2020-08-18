Противники Ефремова в суде запутались в историях из-за любовницы Захарова

Михаил Ефремов / Lifeshot

Сыновья Сергея Захарова по-разному описывают жизнь с отцом, и его взаимоотношения с любовницей Ириной Стреховой, пишет телеграм-канал НеМалахов из суда.

Старший сын Захарова жил с ним и с любовницей, а другие и не подозревали о существовании Стреховой. Например, сын погибшего Сергея Захарова Валерий не знал, что его отец 22 года жил с любовницей Ириной Стерховой. А сам погибший курьер, получается, обманывал законную жену и детей. Они и предположить не могли, что у их мужа и отца двойная жизнь.

"Вы знали, что у отца есть любовница Ирина?", - спросил Эльман Пашаев.

"Нет. Когда увидел по телевизору, обалдел", - ответил он.

"Кто забирал тело отца?", - уточнил Пашаев. Читайте такжеПоявился текст признания вины Михаила Ефремова - документ

"Двоюродный брат Андрей там был, брат по отцу Виталий...", - ответил ему сын Захарова.

"Если суд признает Ефремова виновным, я бы хотел для него максимально возможно наказания", - заявил Валерий Захаров, попутно уточняя, что актёр не приносил ему извинений и не предлагал компенсацию.

По словам сына, курьер приезжал на выходных в Рязанскую область - "поводили выходные одной большой семьей", плюс папа помогал материально.

В то же время, Виталий Захаров - его сын о первого брака, который уже подал требования на компенсацию в 6,5 млн рублей, сказал, что был в курсе отношений отца, и приезжал к нему в гости - к Ирине Стреховой.

"Я считал это место домом моего отца. Мог приехать на месяц, два, иногда даже на полгода", - на глазах у официальной жены курьера говорит его сын. И уточняет, что и сейчас живет у Стерховой.

Ранее суд после очередного заседания с Эльманом Пашаевым и Ириной Стреховой, не признал ее потерпевшей.