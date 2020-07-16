Новая жена Виктора Павлика высказалась о их разнице в возрасте

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Instagram

Екатерина Репяхова, на которой в августе планирует женится Виктор Павлик, ответила на актуальный для хейтеров вопрос о разнице в возрасте для них - 28 лет. Они якобы сдавали анализы, и девушка шутливо рассказала, что возраст - не проблема для них.

О своих отношениях Екатерина Репяхова рассказала в Instagram.

"О разнице в возрасте. Решили мы с ВП сдать базовые анализы, проверить здоровье. У ВП анализы очень хорошие. У меня есть вопросы.

Вот вам и разница 30 лет)) Мы пошутили, что он ещё меня переживет. Насколько, все относительно в жизни. И цифры - это всего лишь цифры. Все остальное зависит от того, как мы воспринимаем", - объяснила она.

В комментариях у нее снова развернулся спор - много кто поддержал ее, и отметил, что поднимать вопрос возраста сейчас уже не актуально. Но были и люди, которые продолжают высказывать негативное мнение.

"ВП - умничка, Катюша, есть чему учиться", "Все равно никогда не пойму молодых девчонок, которые выходят замуж за мужчин в возрасте", "Неужели многих ещё волнует этот вопрос. Ну старше, ну младше, ну 30 лет... Кому какое дело? Счастливы люди и слава Богу!!", "Можна мати різницю в 5 років і не розуміти одного,не відчувати і не факт ,що любити !!!тому це все дурниці аби було розуміння в сім'ї і спільні цілі !!!!", - пишут в комментариях.

Напомним, что Виктор Павлик шутливо поздравил свою любимую с днем рождения.