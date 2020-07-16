УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Новая жена Виктора Павлика высказалась о их разнице в возрасте

Молодая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова рассказала в чем на самом деле проявляется для них с будущим мужем разница в возрасте.

16 июля 2020, 14:33
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Instagram

Екатерина Репяхова, на которой в августе планирует женится Виктор Павлик, ответила на актуальный для хейтеров вопрос о разнице в возрасте для них - 28 лет. Они якобы сдавали анализы, и девушка шутливо рассказала, что возраст - не проблема для них.

О своих отношениях Екатерина Репяхова рассказала в Instagram.

"О разнице в возрасте. Решили мы с ВП сдать базовые анализы, проверить здоровье. У ВП анализы очень хорошие. У меня есть вопросы.

Вот вам и разница 30 лет)) Мы пошутили, что он ещё меня переживет. Насколько, все относительно в жизни. И цифры - это всего лишь цифры. Все остальное зависит от того, как мы воспринимаем", - объяснила она.

В комментариях у нее снова развернулся спор - много кто поддержал ее, и отметил, что поднимать вопрос возраста сейчас уже не актуально. Но были и люди, которые продолжают высказывать негативное мнение.

"ВП - умничка, Катюша, есть чему учиться", "Все равно никогда не пойму молодых девчонок, которые выходят замуж за мужчин в возрасте", "Неужели многих ещё волнует этот вопрос. Ну старше, ну младше, ну 30 лет... Кому какое дело? Счастливы люди и слава Богу!!", "Можна мати різницю в 5 років і не розуміти одного,не відчувати і не факт ,що любити !!!тому це все дурниці аби було розуміння в сім'ї і спільні цілі !!!!", - пишут в комментариях.

Напомним, что Виктор Павлик шутливо поздравил свою любимую с днем рождения.

новости шоу бизнеса Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Сейчас вы просматриваете новость «Новая жена Виктора Павлика высказалась о их разнице в возрасте». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

15:30
Купаться или нет: на каких пляжах в Киеве разрешили плавать
15:27
Каким будет карантин в Украине: в Минздраве рассказали об изменениях
15:12
"Хороша": дочь Брежневой выставила напоказ сочные формы
14:57
В РФ прокомментировали "военные планы против Украины" Видео
14:50
Путин внезапно отменил поездку в аннексированный Крым
14:33
Новая жена Виктора Павлика высказалась о их разнице в возрасте
14:26
Продление карантина в Украине: Зеленский сделал заявление
14:19
В МИД Польши прокомментировали пранк Дуды Вованом и Лексусом Видео
13:52
"Безголосые обезьяны": Маша Распутина унизила всех звезд России
13:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июля: кого ждет встреча с будущим мужем
13:34
В Германии рассказали, поменяют ли политику по Северному потоку-2 из-за санкций США
13:31
Лукашенко объяснил, как вылечить COVID-19 при помощи косы
13:20
Воровал сладости: полиция задержала возможных убийц полковника СБУ Видео
13:20
Чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко
13:00
Травы против депрессии: топ-5
12:59
Канье Уэст зарегистрировался на выборы президента США вопреки официальному заявлению
12:49
Рада назначила новую главу Антимонопольного комитета
12:28
Во Львовской области отправят под суд врачей, из-за халатности которых умер парень Видео
12:23
В МОЗ назвали регионы, которым ослабление карантина не светит Видео
12:22
Кто больше всего зарабатывает в Instagram - новый рейтинг звезд
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять