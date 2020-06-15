"Моя старушенция": Павлик иронично поздравил возлюбленную с Днем рождения

Виктор Павлик и Катерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Известный украинский гитарист, певец и звезда эстрады Виктор Павлик поздравил с Днем рождения свою супругу (и, по совместительству, концертного директора) Катерину Репяхову (которой исполнилось 26 лет).

Поздравление 54-летний артист выложил в раздел Stories социальной сети Instagram совместное фото-поздравление с ней.

"Моя старушенция разменяла четверть века. Любимая, поздравляю! Догоняешь", – сыронизировал певец.

К слову, с Репяховой Павлик сошелся после развода с женой Ларисой Созаевой в 2019-м.

Как писала сама Репяхова, сперва ее свадьба с Павликом была запланирована на 10 июня 2020 года, но потом ее перенесли на середину августа.

Напомним, Павлик прославился еще в начале 1990-х ‒ сперва как фронтмен коллектива Анна-Мария, а затем как сольный исполнитель (с хитами Шикидим, Ні обіцянок, ні пробачень, Нема з ким)