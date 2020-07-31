Екатерина Жемчужная срочно госпитализирована

Екатерина Жемчужная / Youtube

Народная артистка России Екатерина Жемчужная была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.

Актриса была доставлена в больницу с головными болями и высоким давлением, сообщает Telegram-канал Mash.

Известная по ролям цыганок на РФ-ТБ актриса неожиданно почувствовала сильные головные боли еще накануне, но вызвали скорую только когда ей стало совсем плохо. Как выяснилось, у знаменитости резко подскочило давление. В квартиру звезды в центре Москвы приехала бригада скорой помощи, которая срочно провела госпитализацию.

75- летняя Екатерина Жемчужная известна по ролям в фильмах Карнавал, Вечный зов, Кармелита и многим другим.

Ее называют самой известной цыганкой России. Она работает в театре Ромэн, где она стала самой знаменитой представительницей именитой династии.

Напомним, что беременная участница проекта від пацанки до панянки попала в больницу.