УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Не могу дышать": беременная пацанка попала в больницу

Бывшая участница проекта Від пацанки до панянки 2020 рассказала о том, как пережила неимоверную боль и ужас.

10 июля 2020, 18:52
Від пацанки до панянки
Беременная участница Від пацанки до панянки 2020 попала в больницу / Прес-служба

Участница Від пацанки до панянки, который показывает Новый канал, Алина #ДвеЗвезды поделилась подробностями произошедшего и рассказала о своем состоянии

На днях 21-летнюю Алину Шевченко срочно госпитализировали в больницу с угрозой прерывания беременности. Девушка несколько дней испытывала дискомфорт в области мочевого пузыря, но переживать не спешила. Она консультировалась с врачом и предполагала, что проблема – в неправильном положении плода. Но вдруг ей стало гораздо хуже, и она вызвала скорую, рассказала Алина Новому каналу.

"Я проснулась в четыре утра, чтобы сходить в туалет. И после этого у меня появились болевые ощущения. Выпила таблетку но-шпы и легла спать дальше. Но ненадолго. Спустя пару часов боль усилилась, и я разбудила Максима (гражданский муж Алины Шевченко). Уже плача, сказала ему: "Мне настолько больно, что не могу ни лежать, ни ходить, ни стоять… Даже дышать не могу!" И мы вызвали скорую помощь", - рассказала она.

Від пацанки до панянки
Беременная Алина Шевченко попала в больницу / Пресс-служба

Девушку увезли в больницу на сохранение, но после анализов оказалось, что у нее могли быть проблемы с почками.

"Меня привезли в больницу, расспросили обо всех симптомах, осмотрели и назначили капельницу. Когда вставляли катетер, думала, не выдержу. Меня тошнило, кружилась голова, я сильно плакала. Но, к счастью, стало легче. Капельница обезболила все. Потом взяли необходимые анализы, сделали несколько уколов, УЗИ. Врач сказал, что у меня, вероятно, цистит и соль в почках. Но точный диагноз еще не поставили", - сказала Алина

Алина Шевченко также добавила, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. Она уже нормально дышит и передвигается, не испытывает боли, не плачет и очень хочет домой. Правда, с последним пунктом ей придется повременить. Лечение никто не отменял.

Ранее беременную участницу від пацанки до панянки бросил парень

новости шоу бизнеса Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «"Не могу дышать": беременная пацанка попала в больницу». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:56
Людей эвакуируют: мощный лесной пожар перекинулся на свалку Северодонецка
18:52
"Не могу дышать": беременная пацанка попала в больницу
18:48
"Непростая встреча": Ермак поведал, о чем удалось договориться в Берлине
18:22
Скандал из-за Саакашвили: в МИД Грузии вызвали украинского посла
18:14
"Маленькие титьки": Наталья Бочкарева прикрыла подушкой наготу
18:14
Нудизм в центре города: в Кременчуге голая женщина искупалась в фонтане Видео
17:45
Под Днепром подростки-вандалы разгромили вагон Укрзализныци Видео
17:40
"Выход Украины из соглашений": у Путина отреагировали на пересмотр Минска-2
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 119 и 120 серии 09-07-2020 Видео
17:09
Мать-и-Мачеха: польза и опасные побочные эффекты для здоровья
16:54
В Украине планируют закрыть ряд пляжей: названа причина
16:37
Нидерланды подают иск против РФ из-за сбитого борта МН17 Видео
16:28
НеВоНа - Alyosha выпустила новый клип Видео
16:03
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия" Видео
15:59
Стало известно, что случилось на iOS с Вайбер, Приват24, Монобанк и другими приложениями
15:56
"Мы – заложники": абитуриенты рассказали, как их незаконно удерживают в воинских частях Видео
15:45
Комаровский сказал, стоит ли украинцам бояться бубонной чумы из Китая Видео
15:43
Уволенный экс-глава налоговой Верланов попал в топ-40 самых влиятельных политиков
15:30
Кесарево сечение: показания и факторы риска
15:24
Ляшко "по-британски" покатал Тимошенко в авто ногами вверх Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять