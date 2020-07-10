"Не могу дышать": беременная пацанка попала в больницу

Беременная участница Від пацанки до панянки 2020 попала в больницу / Прес-служба

Участница Від пацанки до панянки, который показывает Новый канал, Алина #ДвеЗвезды поделилась подробностями произошедшего и рассказала о своем состоянии

На днях 21-летнюю Алину Шевченко срочно госпитализировали в больницу с угрозой прерывания беременности. Девушка несколько дней испытывала дискомфорт в области мочевого пузыря, но переживать не спешила. Она консультировалась с врачом и предполагала, что проблема – в неправильном положении плода. Но вдруг ей стало гораздо хуже, и она вызвала скорую, рассказала Алина Новому каналу.

"Я проснулась в четыре утра, чтобы сходить в туалет. И после этого у меня появились болевые ощущения. Выпила таблетку но-шпы и легла спать дальше. Но ненадолго. Спустя пару часов боль усилилась, и я разбудила Максима (гражданский муж Алины Шевченко). Уже плача, сказала ему: "Мне настолько больно, что не могу ни лежать, ни ходить, ни стоять… Даже дышать не могу!" И мы вызвали скорую помощь", - рассказала она.

Беременная Алина Шевченко попала в больницу / Пресс-служба

Девушку увезли в больницу на сохранение, но после анализов оказалось, что у нее могли быть проблемы с почками.

"Меня привезли в больницу, расспросили обо всех симптомах, осмотрели и назначили капельницу. Когда вставляли катетер, думала, не выдержу. Меня тошнило, кружилась голова, я сильно плакала. Но, к счастью, стало легче. Капельница обезболила все. Потом взяли необходимые анализы, сделали несколько уколов, УЗИ. Врач сказал, что у меня, вероятно, цистит и соль в почках. Но точный диагноз еще не поставили", - сказала Алина

Алина Шевченко также добавила, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. Она уже нормально дышит и передвигается, не испытывает боли, не плачет и очень хочет домой. Правда, с последним пунктом ей придется повременить. Лечение никто не отменял.

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