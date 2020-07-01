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Беременную участницу від пацанки до панянки бросил парень

Муж и отец ребенка молодой мамы Владиславы Роговенко оставил возлюбленную.

1 июля 2020, 09:45
Владислава Роговенко
Владислава Роговенко / Instagram

Новость о том, что участница реалити Від пацанки до панянки, который Новый канал, беременна, удивила поклонников. Поскольку все время на проекте Владислава Роговенко рассказывала, что никак не может найти достойного спутника жизни. Для самой же "пацанки" изменения в ее жизни также стали приятной неожиданностью – вскоре после окончания съемок Влада познакомилась в соцсетях с парнем по имени Александр, а через некоторое время узнала, что беременна.

"Сейчас во мне растет маленький человек. – Он появится на свет в начале октября. Я уже очень жду момента, когда возьму на руки своего маленького дракончика (улыбается)", - говорила она.

Однако на днях Владислава огорчила новостью – ее любимый и отец ребенка покинул их. Парень моряк, и был вынужден уйти в рейс на полгода.Читайте такжеВлада Роговенко хочет второго ребенка и планирует свадьбу

"Я хочу уснуть и проснуться, когда Саша уже приедет. Скучать по нему невыносимо. Не могу представить, как войду в пустую квартиру, где все будет напоминать о нас. Мне страшно сейчас оставаться в одиночестве", – призналась Влада Роговенко изданию Главред.

Не будет парня и на момент родов Владиславы. И своего первенца он сможет увидеть только через несколько месяцев. Это больше всего огорчает "пацанку".

Влада Роговенко
Влада Роговенко / Пресс-служба

Напомним, Владислава Роговенко была героиней двух реалити, которые делает Новый канал – Супермодель по-украински и Від пацанки до панянки. После участия в первом к девушке пришли успех и популярность, но их она променяла на наркотики и гулянки. Это и привело Владу в Школу леди, которая все же изменила девушку.

новости шоу бизнеса Влада Роговенко Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн Новый канал
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