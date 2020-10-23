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EL Кравчук кардинально сменил профессию

23 октября 2020, 20:13

Легенда украинского шоу бизнеса 90-х EL Кравчук раскрыл свое новое увлечение помимо музыки.

EL Кравчук
EL Кравчук / Новый канал

Популярный певец 90-х рассказал о новом увлечении. В 1994 году имя EL Кравчук гремело на всю страну. Тогда с помощью хит-парада "Территория А" украинцы познакомились с его творчеством, и присвоили звание "главного секс-символа украинской поп-музыки 90-х".

Недавно певец напомнил о себе премьерой пикантного клипа на новую песню "Дым твоих сигарет". А, когда пришел на шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал, ошарашил откровенным признанием.

Во время конкурса "Правда или ложь" EL Кравчук рассказал, что кроме музыки имеет теперь новое увлечение.

"Я стал дизайнером украшений, - заявил певец во время конкурса. - Сам их разрабатываю и делаю. Теперь могу назвать себя ювелиром".

Его сопернице - певице Ирине Федишин - надо было угадать, правдивый ли это факт. Сначала девушка перечислила все таланты певца. И искренне поверила, что EL Кравчук может еще и украшения делать. История оказалась правдивой. Более того, певец сразу продемонстрировал свои авторские украшения. Ведь на нем было несколько колец и браслетов.

Что тут скажешь, талантливый человек талантлив во всем.

EL Кравчук - Дым твоих сигарет клип смотреть видео:

Сама Ирина Федишин заинтриговала рассказом о том, как ей выбили зуб.

El Кравчук Ирина Федишин новости шоу бизнеса Новый канал
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