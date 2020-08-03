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Cледствие нашло мотив убийства Энди Картрайта

3 августа 2020, 11:00

Российские правоохранители установили, что могло стать основанием для убийства Энди Картрайта его женой.

Энди Картрайт
Энди Картрайт / Instagram

Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице, это могло спровоцировать Марину Кохал на убийство и расчленение трупа, чтобы никто его не нашел.

О любовнице Энди Картрайта написал телеграм канал LifeShot, и дал подробности.

Следователи после того, как изучили переписку рэпера с женой решили, что виной всему любовница. Оказывается, в переписке даже был указан адрес предполагаемой любовницы.

Энди Картрайт несколько раз оставался у нее ночевать, и все рассказывал жене.

Марину Кохал, чей арест продлили 1 августа, собираются снова допросить в связи с новыми подробностями дела.

Напомним, расчленившая рэпера жена Марина Кохал продолжает утверждать, что он умер от передозировки.

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