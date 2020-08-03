Жена Энди Картрайта не признает вину, но ее арест продлили

Марина Кохал / Telegram-канал Baza

Марина Кохал, после того, как расчленила мужа Энди Картрайта, и удалила почти все способы его познать, отказывается признавать вину в его смерти, и суд принял решение 1 августа продлить ее арест еще на 72 часа, пишет телеграм-канал Mash на мойке.

"Марина Кохал не признает вину в убийстве мужа, рэпера Картрайта. Только что ей продлили срок задержания на 72 часа – это значит, что у суда нет оснований для ареста", - говорится в сообщении.

Женщина настаивает на версии "муж случайно умер от наркотиков, я его расчленила, чтобы он для всех романтично пропал", несмотря на несостыковки в рассказе.

Российские СМИ утверждают, что у Марины Кохал был мотив для убийства. Она совершила его и хотела избавиться от улик.

Следствие хочет отправить жену Энди Картрайта в СИЗО, т. к. преступление особо тяжкое, у неё нет регистрации в СПб, она может скрыться от суда или оказать давление на свидетелей.

Но суд решил продлить задержание на 72 часа, чтобы собрать документы о личности обвиняемой. В российских СМИ появился слух о признании вины Кохал, что опровергла ее адвокат.

"Я не знаю, откуда в СМИ появилась информация о признании вины. Заявляю категорически, не признавала, не признает и не собирается признавать",- сказала Ирина Скурту.

Напомним, обвинения Марине Кохал выдвинули вечером 31 июля, следствие считает, что смерть Энди Картрайта насильственная, и обеспокоена несостыковками в рассказах его жены.