Смерть Энди Картрайта насильственная - жену обвинили в убийстве

Энди Картрайт / Instagram

Правоохранители не поверили версиям Марины Кохал и ее адвокатесы Ирины Скурду о случайной смерти, перепуге и передозировке наркотиками Энди Картрайта.

В России официально обвинили Марину Кохал в убийства Энди Картрайта - обвинение СК жене репера опубликовало издание LifeSHot.

Пока что неизвестно, как именно Марина убила мужа. 31 июля появилась информация, что она изуродовала руки Энди Картрайта - чтобы по отпечаткам не могли установить личность.

"По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, Читайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежинанеустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части тела с целью последующего уничтожения", - говорится в тексте обвинения.

Способ убийства следователи пока не установили, криминалисты продолжают работу.

Ранее днем 31 июля жену Энди Картрайта задержали в связи с делом о смерти рэпера.