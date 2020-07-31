Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве

Жена Энди Картрайта Марина Юшко / Telegram-канал Baza

Марину Юшко, супругу рэп-исполнителя Энди Картрайта (настоящее имс ‒ Александ Юшко), расчлененный труп которого был обнаружен 30 июля 2020 года был найден в Санкт-Петербурге, задержали по подозрению в его убийстве.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По словам правоохранителей, уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство).

Также сообщается, что с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено просить суд об избрании ей меры пресечения в виде ареста. Назначено проведение комплекса судебно-медицинских экспертиз.

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Напомним, 30 июля в одной из квартир в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное на несколько частей тело Энди Картрайта ‒ рэп-исполнителя и участника шоу Versus Battle.

По словам его супруги Марины, мужчина скончался несколько дней назад от передозировки наркотиков. Женщина решила скрыть факт его смерти и постепенно расчленила труп. На месте инцидента правоохранители изъяли нож, разделочную доску, пластиковый таз.

Однако, судмедэкспертиза останков рэпера не обнаружила следов употребления наркотических веществ.