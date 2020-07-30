В России нашли расчлененное тело украинского рэпера

Энди Картрайт / versusb.ru

В Санкт-Петербурге найден мертвым рэпер Энди Картрайт родом из Нежина в Украине.

Жена рэпера Марина Кохал созналась полиции, что не знала, что делать с телом, и расчленила его пишет Neva Today.

"Участник Versus Battle Энди Картрайт по предварительным данным скончался от передозировки наркотиками четыре дня назад", - говорится в сообщении. Тела нашли только сейчас - жена сама созналась в полиции. Девушка объяснила полиции, что пошла на это, чтобы не очернять память мужа.

Об убийстве в полиции узнали от адвоката Ирины Скурту — именно ей позвонила жена 30-летнего Александра Юшко и сообщила, что ее муж мертв уже четыре дня, а адвокат сообщил правоохранителям.

Расчлененное тело рэпера нашли в квартире 134-го дома по Невскому проспекту. Когда в квартиру Картрайта пришла полиция, их встречала Марина Кохал и пять черных пакетов. В них находились фрагменты тела рэпера - в холодильнике, и коридоре.

В квартире полиция изъяла нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Кохал задержали, если её версия о смерти мужа не подтвердится, то её ждет обвинение в убийстве.