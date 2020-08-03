Жена-расчленительница Энди Картрайта впервые обратилась к суду

Энди Картрайт / versusb.ru

Жене Энди Картрайта Марине Кохал никак не изберут меру пресечения - адвокаты обеих сторон устроили очень жаркие споры, да и дело очень странное.

Защита Марины считает, что ее нельзя заключать под стражу — нет прямых доказательств, а адвокаты рэпера настаивают, что основание для убийства есть - это ревность. Марина Кохал сделала заявление впервые с момента оглашения подробностей смерти Энди Картрайта, пишет издание Mash на мойке.

"Я хочу к ребенку, под домашний арест", - сказала Марина Кохал в суде по избранию ей меры пресечения.

Ирина Скурту объявила, что небольшой конфликт в семье действительно был, но выглядел как "Пришел пьяный, попросил еще пива, ему не дали и все закончилось".

Также, по ее словам переписка с Романенко дружеская, последнее сообщение было отправлено 20 марта. и якобы писем после смерти Александра не было. Кроме того, адвокаты настаивают, что супруга пыталась реанимировать уже умершего Картрайта.Читайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина

Адвокаты рэпера возражают: был мотив, был умысел, причина — ревность. Все усложняет обстоятельства и отсутствие адекватных улик и логики поступков. А ребенок точно не будет в безопасности, "невиновный человек так не поступит".

Напомним, что в Питер едет мать Энди Катртайта, она хочет добиться справедливости.

Ранее стало известно, что жена Энди Катрайта общалась с его любовницей, угрожала ей и мужу