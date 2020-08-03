УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Стало известно состояние родителей расчлененного Энди Картрайта

3 августа 2020, 12:52

Родители Энди Картрайта считают, что их сына убили, и хотят справедливости.

Энди Картрайт
Энди Картрайт / Версус

Мать украинского рэпера Энди Картрайта находится в подавленном состоянии из-за смерти сына и обстоятельств этого происшествия, заявил адвокат женщины Антон Кобит в интервью "Пятому каналу".

"Состояние матери подавленное. Она понесла большую утрату и учитывая при каких обстоятельствах. Можно говорить о нервном потрясении. Мнение моего доверителя, что здесь действительно было убийство. ", — сообщил юрист.

Адвокат призвал Марину Кохал и ее мать подумать и дать правдивые показания, как происходило все на самом деле. Он убежден, что истина по делу все равно будет установлена, и виновные понесут наказание.

"Я хочу отметить, что действия Марины Кохал, они носили спланированный характер. Мы это дело так не оставим. Мы будем добиваться справедливости по данному уголовному делу. Если они сейчас не дадут правдивые показания, в последующем будет поздно", — заявил Кобит.Читайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина

К тому же, в Петербург из Украины едет мать погибшего Энди Картрайта. Сторона защиты будет настаивать на том, чтобы ребенок остался с матерью Энди Картрайта, а не с сестрой Марины Кохал.

Мать Энди Картрайта не желает никаких компенсаций, но хочет, чтобы была восстановлена справедливость после смерти ее сына.

Ранее следствие нашло мотивы убийства Энди Картрайта.

Энди Картрайт новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно состояние родителей расчлененного Энди Картрайта». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:03
Остановка работы транспорта: в Минздраве рассказали, как выехать из красной зоны
13:00
Высокое кровяное давление: семь признаков смертельного гипертонического криза
12:57
"Освободительная война": украинские националисты со стрельбой презентовали новую организацию Фото Видео
12:52
Стало известно состояние родителей расчлененного Энди Картрайта
12:52
В бизнес-центре Леонардо в Киеве захватили заложников
12:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 августа: кто получит влиятельную "крышу" Видео
12:24
В Беларуси ответили на вопрос о выдаче Украине задержанных боевиков РФ Видео
12:15
Закрыли рынки, остановили транспорт: в Кицманском районе Буковины ужесточили карантин Видео
12:13
Танці з зірками 2020 - Сергей Тачинец из группы Без Обмежень идет на Танці Видео
12:00
Как прожить дольше: этот чай продлевает жизнь
11:59
Засуха и ночное похолодание: синоптик дал подробный прогноз на август
11:53
"Булочки": участница Танців з зірками показала сочную грудь
11:52
У Авакова объяснили, что будет с саботирующими карантин в Украине мэрами
11:40
Бунт на корабле, или Как регионы отказались ужесточать карантин мнение
11:26
Ситуация с коронавирусом в Украине изменится до конца лета – ученые Видео
11:11
Вакцинация в Украине: Минздрав предупредил об опасности вспышки заболеваний
11:00
Cледствие нашло мотив убийства Энди Картрайта
10:58
Когда в Украину вернется жара: синоптик назвала дату Видео
10:52
Быстро избавиться от жира на животе: сколько стоять в планке
10:47
"Классные сиськи": украинская супермодель топлес вышла на подиум
10:36
В Минздраве рассказали, будут ли местные власти усиливать или ослаблять карантин в регионах
10:27
Коронавирус в Украине и мире 3 августа: число зараженных превысило отметку в 18 миллионов Видео
10:24
Власти Тернополя категорически отказались ужесточать карантин Видео
10:18
Жена Энди Картрайта не признает вину, но ее арест продлили
10:08
Польша наложила штраф на Газпром из-за Северного потока-2: названа сумма и причина
10:00
Скоро школа: ученые заявили, что дети тоже распространяют коронавирус Видео
09:52
Ученые признали неэффективным популярное лекарство от коронавируса Видео
09:34
Как Зеленский поменял шыло на мыло мнение
09:30
Как похудеть быстро: легкая диета на супах
09:09
Врач назвал пандемию "репетицией биологической войны" Видео
08:54
Коронавирус в Украине 3 августа: число зараженных преодолело отметку в 73 тысячи Видео
08:51
Как закончится лето: синоптик дал прогноз погоды на август 2020 Видео
08:39
Слабость Лукашенко толкает Путина на аннексию Беларуси мнение
08:30
Иммунитет реагирует на коронавирус ненормально - ученые Видео
07:59
В Белом доме бьют тревогу: США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса
07:31
В ОП назвали главное отличие Зеленского от остальных президентов
06:55
Демарш Козака - прямое давление на Зеленского мнение
06:28
Абсолютное зло для гривны: астролог рассказал, чего ждать от нового главы НБУ
06:01
Модные стрижки 2020 для шикарного объема волос на разную длину - фото Фото
05:25
"Получат кипучую энергию": кому из знаков Зодиака светит высокий пост
05:06
Курс доллара в Украине может переписать максимумы двух лет: эксперт озвучил риски
04:22
В Британии развенчали миф о российской вакцине против COVID-19
03:44
Не оставить COVID-19 ни одного шанса: врач назвал самый эффективный способ Видео
02:57
"Путин, введи войска": генерал СБУ назвал цель боевиков Вагнера в Беларуси Видео
02:12
Ученые назвали места, где больше всего шансов заразиться коронавирусом
01:38
Стали известны сроки производства вакцины от коронавируса Видео
00:55
В моду на осень-зиму 2021 вернулись эффектные сумки из 70-х: фото Фото
00:19
"Легкая жертва коронавируса": какому знаку Зодиака грозит удар ниже пояса
02 августа, воскресенье
23:58
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю Видео
23:31
Вандал растрощил шлагбаум на Труханов остров: преступника поймали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять