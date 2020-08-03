Стало известно состояние родителей расчлененного Энди Картрайта

Энди Картрайт / Версус

Мать украинского рэпера Энди Картрайта находится в подавленном состоянии из-за смерти сына и обстоятельств этого происшествия, заявил адвокат женщины Антон Кобит в интервью "Пятому каналу".

"Состояние матери подавленное. Она понесла большую утрату и учитывая при каких обстоятельствах. Можно говорить о нервном потрясении. Мнение моего доверителя, что здесь действительно было убийство. ", — сообщил юрист.

Адвокат призвал Марину Кохал и ее мать подумать и дать правдивые показания, как происходило все на самом деле. Он убежден, что истина по делу все равно будет установлена, и виновные понесут наказание.

"Я хочу отметить, что действия Марины Кохал, они носили спланированный характер. Мы это дело так не оставим. Мы будем добиваться справедливости по данному уголовному делу. Если они сейчас не дадут правдивые показания, в последующем будет поздно", — заявил Кобит.Читайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина

К тому же, в Петербург из Украины едет мать погибшего Энди Картрайта. Сторона защиты будет настаивать на том, чтобы ребенок остался с матерью Энди Картрайта, а не с сестрой Марины Кохал.

Мать Энди Картрайта не желает никаких компенсаций, но хочет, чтобы была восстановлена справедливость после смерти ее сына.

Ранее следствие нашло мотивы убийства Энди Картрайта.