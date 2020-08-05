Энди Картрайт умер не от передозировки наркотиками - суд

Энди Картрайт / Instagram

Энди Картрайт умер не от передоза. Экспертиза опровергла версию Марины Кохал о том, что ее муж умер от передозировки наркотиков, пишет телеграм канал Mash.

Версия Марины Кохал, ее муж скончался от наркотиков, а она хотела это скрыть, теперь под еще большим вопросом. Экспресс-тест не выявил признаков запрещенных веществ, и биопсия предварительно тоже.

Однако, после решения суда об ареста девушки до 30 сентября, ее защита все равно подала апелляцию.

Напомним, 30 июля стало известно, что Марина Кохал расчленила тело своего мертвого мужа и распаковала по мусорным пакетам. Она сама сдалась полиции, и сказала, что он умер от передозировки наркотиков, но она пыталась это скрыть.

Оказалось, что ее муж Энди Картрайт никогда не принимал наркотиков, и экспертиза показала их отсутствие в крови и других тканях.