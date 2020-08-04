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РФ суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его расчленении

4 августа 2020, 19:10

Ситуация со зверским убийством рэпера из Украины продолжает развиваться.

Картрайт, вдова
Вдова Картрайта Марина Кохал / Соцсети

Суд в Санкт-Петербурге (Россия) арестовал вдову рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) по подозрению в его убийстве и расчленении трупа.

Об этом сообщает портал Медуза.

Согласно имеющимся данным, Марина Кохал будет находиться под стражей как минимум до 30 сентября 2020 года. Суд согласился с доводами следствия, которое оценило преступление как тяжкое. Более того, Кохал не имеет постоянной регистрации и работы в Санкт-Петербурге, и поэтому, как считают следователи, может скрыться, а также оказывать давление на свидетелей.

Адвокаты вдовы рэпера просили назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста. И планируют обжаловать решение суда. Сама Марина Кохал продолжает настаивать на своей невиновности.

В суде представители следствия рассказали о предполагаемом мотиве преступления — ревности. На заседании также представлены показания свидетельницы Надежды Романенко. Женщина утверждала ‒ у нее были близкие и интимные отношения с Картрайтом. При этом Кохал знала об этом.

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Напомним, 30 июля в одной из квартир в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное на несколько частей тело Энди Картрайта ‒ рэп-исполнителя и участника шоу Versus Battle.

По словам его супруги Марины, мужчина скончался несколько дней назад от передозировки наркотиков. Женщина решила скрыть факт его смерти и постепенно расчленила труп. На месте инцидента правоохранители изъяли нож, разделочную доску, пластиковый таз.

Однако, судмедэкспертиза останков рэпера не обнаружила следов употребления наркотических веществ.

31 июля 2020 года Марину Кохал задержали по подозрению в убийстве супруга.

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