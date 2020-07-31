"Как будто два разных человека", - друг рассказал о жене-расчленительнице Энди Картрайта

Энди Картрайт / Instagram

Российский репер Obe 1 Kanobe признался, что от жены Энди Картрайта Марины Юшко у него остались только позитивные впечатления.

Александ Юшко познакоми его со своей женой Мариной после выступления, рассказал он изданию 36.

"Мне она показалась очень приятной и открытой. Как будто два разных человека — которого я видел и про которого сейчас я слышу это", — сказал артист.

Obe 1 Kanobe выразил обеспокоенность о маленьком ребенке пары, который вырастет и узнает, что произошло.

"И как он вообще с этим жить будет, я не представляю. В моем-то возрасте я такое бы не осилил, а ребенок…" — заключил он.Читайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина

О репере он подчеркнул - наркотиков не было, но Александ пил. К тому, же у него была депрессия из-за того, что он недостаточно популярен.

"Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая. Мне казалось, у них так все замечательно, для меня это шок", — поделился артист.

Однако отметил, что Энди Картрайт всегда улыбался и никогда не показывал свои проблемы.

"Не хочу никого обидеть, но он не был сильно популярным. Скорее для закрытой тусовки, для андеграунда. Особенно сейчас с этим вирусом — я понимаю, почему он мог быть в депрессии", — заключил он.

ПО словам Obe 1 Kanobe рэпер был неконфликтным, и очень любил свою жену.

Напомним, дочь Энди Картрайта осталась у родственников сразу после смерти отца.