Раскрыли судьбу дочки расчлененного Энди Картрайта

Энди Картрайт / Версус

Вопреки информации о том, что полиция выводила из квартиры мертвого Энди Картрайта ребенка, его жена Марина сообщила, что сразу же отвезла дочь к тете - сестре Александра Юшко, которая также живет в Санкт-Петербурге.

О том, что 2-3 летняя дочь последние 4 дня провела у тети, сообщает RT.ru со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

"От СК мы знаем, что по прибытии сотрудников на место происшествия ребёнка не было в квартире. Мать заранее предусмотрела, чтобы он находился в безопасном месте: у двоюродной сестры, а именно — ее супруга, который проживает в Санкт-Петербурге. Ребенок находится в безопасности, у бабушки тоже есть доступ к нему", - говорится в сообщении.Читайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина

ЧТобы дальше решать судьбу ребенка, уполномоченные по правам ребенка ждут решения правоохранителей о Марине Юшко и ее матери.

"В дальнейшем органы опеки будут действовать по результатам этой работы", - уточники там.

Как пишут СМИ, предположительно, ребенку два-три года.