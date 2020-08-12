Ева Грин подала в суд на кинокомпанию за вымогательство

Ева Грин / Instagram

История ссоры Евы Грин с компанией White Lantern получила продолжение.

Ева Грин официально высказалась по поводу того, что компания White Lantern прекратила съемки фильма "Патриот" в октябре 2019 года, в то время как сама актриса была готова выполнять свои обязанности по контракту..

Теперь же Еву Грин якобы обвиняют в том, что она спровоцировала отмену съемок тем, что потребовала себе большую компанию ассистентов (она была не только актрисой, но и сопродюсером фильма).

В итоге, Ева Грин отметила, что все факты по поводу ее действий и взаимоотношений с компанией она передала в Высший суд в Лондоне, и намерена разбираться с компанией в суде.

Все обвинения компании, озвученные публично Ева Грин назвала необоснованными, и напомнила, что она актриса с многолетним стажем, и давно зарекомендовала себя, как неуклонный исполнитель контракта.

Напомним, что с Евы Грин требуют 4 миллиона возмещения растрат на съемки фильма Патриот, а также возмещения гипотетической прибыли в 100 миллионов долларов.