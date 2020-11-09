Фанаты Warner Bros требуют выгнать Эмбер Херд с роли Меры

Эмбер Херд / Instagram

Джонни Депп проиграл судебный процесс журналу The Sun и своей бывшей жене, Эмбер Херд, которая утверждает, что он ее избивал. На фоне этого его заставили оставить роль Гриндевальда в фильмах "Фантастические твари", но фанаты уже стали на сторону 57-летнего актера.

По сообщениям в Сети, Джонни Депп был исключен из франшизы "Пираты Карибского моря", из своей роли капитана Джека Воробья.

И теперь, многие фанаты обвиняют студию Warner Bros. в двойных стандартах, поскольку они исключили из своей франшизы Деппа, но не Херд, и, как можно увидеть в реакциях ниже, люди хотят, чтобы Меру в фильме "Аквамен-2" играла другая актриса.

"Исключите Эмбер Херд из "Аквамена 2". Она оскорбительна и солгала о насилии."

"Warner Bros., надеюсь вы уволите Эмбер Хёрд, но если нет, тогда не тратьте деньги на "Аквамен 2", никто не захочет смотреть на фильм с ней."

"Warner Bros., так не пойдёт! Вы уволили одного из лучших актёров на свете. Но вы позволите Эмбер Хёрд остаться и сыграть свою роль, хотя она виновна, может быть, даже больше чем он, разве это справедливо ?! Если вы собираетесь уволить его, значит, увольте и ее!"

"Эмбер Херд призналась на пленке в физическом насилии над Джонни Деппом, но он тот, кому пришлось уйти из своих фильмов? он является жертвой физического насилия, и к женщинам, совершающим насилие, следует относиться так же, как и к мужчинам. отвратительно."

Как ранее сообщал Главред, дату выхода "Фантастических тварей 3" перенесли и назнанчили кастинг на роль Гриндевальда.

Съемки Аквамена-2 еще не начались, предположительная дата выхода - 2022 год.