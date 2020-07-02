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"Старый похотливый накроман-сатанист": Харламов высмеял слухи о разводе с Асмус

Российский комик Гарик Харламов с юмором ответил на слухи о том, что причиной развода с Асмус стал его алкоголизм.

2 июля 2020, 15:04

Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус / Instagram

Гарик Харламов удивился, что у него были продюсер Олеся Сазыкина, и объяснил, что никакой Натальи Субботиной в жизни не знает.

Харламов в ответ на фейковые новости о причинах развода написал огромный список негативных качеств, которые приписал себе, чтобы развлечься от заголовков СМИ. Свой пост Харламов опубликовал в Instagram.

"Новая чушь летает в сети про наш развод. Вот например неизвестные мне фамилии несут очередную околесицу ) Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю ))) и дабы опередить моих следующих "продюсеров", "знакомых" и "друзей" признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером , всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией,Читайте такжеКристина Асмус бросила Харламова из-за пьянства и игромании аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное хули уж там. Но, это не причина развода. Истинная причина развода : ШОПОГОЛИЗМ !!!", - сказал Харламов.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе после 8 лет, объяснив, что решение взвешенное и обдуманное, а фильм Текст тут ни при чем. Однако, они не стали называть причину развода, что спровоцировало необоснованные слухи и фантазии о причинах.

Ранее российская блогерша объявила, что по ее мнении, причина развода Асмус и Харламова - измена или игра Асмус в фильме Текст.

Гарик Харламов новости шоу бизнеса Кристина Асмус развод
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