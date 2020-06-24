"Дырки жены отымел другой самец": блогерша назвала причину развода Асмус и Харламова

Гарик Харламов и Кристина Асмус / Instagram

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе в соцсетях, тем самым вызвав нездоровый интерес к своим отношениям. Последний раз такой хайп в сети вызвала откровенная сцена из фильма Текст, в котором сыграла Кристина Асмус.

В сети стали бурно обсуждать развод, и самые популярные блогеры и публичные личности не смогли не высказать свое мнение. Так блогер Лена Миро заявила, что причиной развода стали измены Кристины Асмус.

"Больше года назад - еще до премьеры фильма Текст - я написала пост, в котором рассказала, как, на самом деле, обстоит положение дел в Семье Йогуртов Асмус и Харламова. Кристина вместе со своей писечкой летит в Объединенные Арабские Эмираты, а Гарик, оставшись дома, шлет ей в номер воздушные шарики с привязанными к ним семейными ценностями. То есть фоточками", - пишет она.

По мнению блогера Кристина Асмус регулярно изменяла мужу, а он не хотел этого видеть.

"Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу. Дефективная логика тр**ся на стороне жены начинает казаться ему вполне нормальной... Мужик, который подозревает, что жена ему изменяет, не хочет открыть глаза и увидеть доказательства измены, которые в изобилии раскиданы по его жизни. Такому мужчине можно скормить любую - самую наглую! - ложь. Он ее схавает только лишь потому, что не хочет чувствовать себя самцом, которого через дырки жены отымел другой самец. У него нет такой цели. Он будет верить ей до последнего", – отметила блогерша.

Напомним, что 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе, чем спровоцировали распространение самых разных слухов о его причинах, так как пропросили немного приватности, и придержали его причину при себе.